"Sul lavoro meglio un tavolo permanente"

"Bisogna riparlare del tema del lavoro in Polesine con tutte le forze politiche, le istituzioni, gli enti preposti del territorio, prima di arrivare alla prossima crisi, licenziamento collettivo o fallimento di industrie, imprese, aziende polesane con tutte le forze politiche, le istituzioni, gli enti preposti del territorio"



Rovigo - Lavoro in Polesine, un tema caldo. Il consigliere provinciale della Lega, Michele Aretusini, invita il consiglio e il presidente della provincia a ricostituire il tavolo sul lavoro. “Un tavolo che sia permanente, non una tantum”.



I dati sul lavoro in Polesine sono chiari e a dirlo è proprio il bollettino stilato da questo Ente: la nostra provincia è molto lontana dai numeri di ripresa che caratterizzano il resto del Veneto. “E dunque, mi pongo una domanda: è necessario arrivare alla prossima crisi, licenziamento collettivo o fallimento di industrie, imprese, aziende polesane per tornare a parlare di lavoro in Polesine con tutte le forze politiche, le istituzioni, gli enti preposti del territorio? – incalza il consigliere provinciale Michele Aretusini (Lega) – Il tavolo sul lavoro creato per evitare il licenziamento collettivo alla Sicc fu un’ottima iniziativa, ma non può rimanere una tantum”. Per questo motivo il consigliere provinciale sollecita il consiglio e il presidente della Provincia, Marco Trombini a riportare l’argomento lavoro al centro dell’attenzione riconvocando (ricostituendo) un tavolo sul lavoro permanente.



“La mia non vuole essere una critica – sottolinea il consigliere della Lega – Ho apprezzato il lavoro che è stato fatto in occasione della crisi della Sicc e proprio per questo vorrei che non rimanesse un caso isolato ma fosse invece il primo passo di un’opera locale condivisa da tutte le forze politiche e istituzionali. Anche alla luce del cambio di rappresentanze in Parlamento, ritengo che sarebbe opportuno convocare un tavolo sul lavoro il prima possibile invitando anche i nostri nuovi rappresentanti”.