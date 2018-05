Doppio appuntamento ovale paralimpico

Grande evento sportivo per la palla ovale paralimpica. Il programma dell’evento formativo prevede venerdì 25 maggio presso la Sala Auditorium del Liceo Scientifico Paleocapa, dalle ore 9, verrà proiettato per gli studenti il film cortometraggio “Sulle ruote”, già presentato alla Mostra Cinematografica Internazionale del Cinema di Venezia. Seguirà una presentazione della disciplina del Rugby Paralimpico con la presenza di atleti, tecnici e dirigenti de il Padova Rugby e de I Dogi.

Rovigo - L’Asd Padova Rugby Onlus, in collaborazione con l’Unione Rugby I Dogi e l’Asd Tiki 4 Sport, nell’ambito dei propri programmi di promozione della disciplina sportiva del rugby, organizza un evento sportivo di alto livello di Rugby Paralimpico tra la rappresentativa de I Dogi ed una pari Selezione Francese di Tolone, Montpellier, Tolosa. Tale evento sarà preceduto da un intervento formativo per gli studenti dell’Istituto Superiore “Liceo Scientifico Paleocapa” finalizzato alla valorizzazione dello sport del rugby quale valido mezzo di inclusione sociale nel mondo delle disabilità. L’evento sportivo/culturale è promosso e sostenuto dalla Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) che ne condivide le finalità. Il patrocinio ed il sostegno alla diffusione dell’evento globale è dato dall’Amministrazione del Comune di Rovigo, dall’Ufficio Scolastico Regionale Scienze Motorie – UAT Rovigo, dal Panathlon di Rovigo, dall’Associazione MondOvale, dal Comitato Regionale Veneto Rugby della Fir, dalla testata giornalistica del quotidiano Il Gazzettino, dal Rovigo Rugby Festival, dal Comitato Italiano Paralimpico Veneto.

Il programma dell’evento formativo prevede venerdì 25 maggio presso la Sala Auditorium del Liceo Scientifico Paleocapa, dalle ore 9, verrà proiettato per gli studenti il film cortometraggio “Sulle ruote”, già presentato alla Mostra Cinematografica Internazionale del Cinema di Venezia. Seguirà una presentazione della disciplina del Rugby Paralimpico con la presenza di atleti, tecnici e dirigenti de il Padova Rugby e de I Dogi.

Nell’ambito di tale iniziativa verrà allestita, in un’area dedicata, una mostra fotografica relativa alla storia sportiva de I Dogi, con le immagini più suggestive degli eventi che hanno contribuito a fare della rappresentativa de I Dogi un simbolo di eccellenza, passione e identità sportiva di un intero territorio veneto e di Rovigo, da sempre “città ovale”.

Sabato 26 maggio l’evento sportivo presso il Palazzetto dello Sport comunale, dalle ore 11, avrà luogo il Crédit Agricole FriulAdria Test Match di Rugby Paralimpico tra la rappresentativa de I Dogi e la Selezione Francese di Tolone, Montpellier, Tolosa.

L’ingresso è libero e verranno coinvolte le società rugbystiche del territorio, le scuole del comprensorio e le associazioni che praticano gli sport paralimpici.

I Dogi Rugby nella storia La selezione triveneta de I Dogi di rugby a 15, con le sue 22 partite disputate, ha caratterizzato vent’anni di storia del rugby italiano (1973‐1993) e, attraverso la costituzione nel 2015 dell’Unione Rugby I Dogi, che racchiude la quasi totalità delle associazioni trivenete, si ripropone come importante riferimento per un rilancio di valori sportivi, di tradizione e cultura che caratterizzano da sempre l’identità e le eccellenze del territorio triveneto e di quello rodigino in particolare.

E’ proprio sui valori positivi di quella storia recente che si possono ritrovare motivazioni e rinsaldare forti legami all’interno di una comunità in divenire. Una storia, a volte divenuta leggenda, fatta di sfide, risultati, giocatori, famiglie, generazioni intere, tifosi e coinvolgimento del territorio che ha raggiunto (e talvolta superato) il livello di competitività e popolarità della Nazionale. I Dogi sono stati anche il momento di sintesi identitaria e unitaria più alto di un territorio rugbistico, a volte diviso nelle sfide sui campi e nelle grandi rivalità, ma sempre unito nei valori condivisi che hanno sempre caratterizzato il Veneto, culla riconosciuta di questo sport, il Galles d’Italia, com’è stato chiamato con un lusinghiero e azzeccato paragone. La rinascita è iniziata con la costituzione dell’associazione dei club nell’Unione Rugby I Dogi, affiancata dall’incessante e propositiva attività che l’attuale Comitato Regionale Veneto Rugby porta avanti con grande impegno in questi ultimi anni attraverso l’organizzazione di partite giocate delle selezioni giovanili, femminili e sevens, tutte squadre orgogliosamente ribattezzate con questo nome. La rappresentativa de I Dogi rispecchia pertanto un esempio di eccellenza, passione e identità sportiva dove storia e attualità, passato e presente, leggenda e realtà si uniscono, proponendosi per un prossimo ritorno in campo e chiudendo il cerchio (anzi l’ovale) aperto la notte del 17 dicembre 1973.

I Dogi paralimpici , grazie alle dieci vittorie consecutive su dieci incontri disputati, sta ripercorrendo nella disciplina del rugby in carrozzina le orme dei fratelli normodotati, dando risalto al rugby quale grande mezzo di inclusione e riscatto sociale. I Dogi in carrozzina fanno del rugby una propria espressione di cultura, storia e tradizione sportiva.

Il Padova Rugby Onlus, quale migliore espressione agonistica federale Fispes del territorio triveneto, in collaborazione con la Tiki 4 Sport, attraverso la messa in campo della selezione de I Dogi in carrozzina, aggiunge valore all’eccellenza storica sportiva al pari dei fratelli normodotati. È un posizionamento sullo stesso piano, se non fosse che questi atleti praticano il rugby da seduti e non in piedi, viste le limitazioni fisiche che questa disciplina comporta. Se poi gli atleti che compongono questa selezione sono gli stessi che, per loro bravura, formano al 100% la rappresentativa nazionale italiana, diventa facile accreditare il gruppo quale espressione della “Nazionale triveneta”. I ragazzi infatti sono tutti tesserati agonisticamente e residenti nell’area geografica soprattutto veneta provenendo dalle province di Padova, Treviso, Belluno, Vicenza, Verona e Gorizia. Lo spirito che li unisce è il grande senso di appartenenza al territorio e ad una tradizione sportiva che fa de I Dogi la massima espressione di eccellenza della storia del rugby nazionale.

L’Unione Rugby I Dogi, sostenitrice fin da subito di tale iniziativa, ha tra i suoi obbiettivi lo sviluppo di progetti di promozione dell’inclusione sociale attraverso l’organizzazione di eventi sportivi, culturali e di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici, contribuendo alla formazione di nuove generazioni che sappiano interpretare il concetto di disabilità in modo moderno, più attuale e libero da stereotipi retaggio del passato.