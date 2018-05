Grandi alleanze per Pizzoli sindaco 

Porto Tolle (Ro) - Con molta emozione Roberto Pizzoli, candidato sindaco a Porto Tolle, ha presento sabato 12 maggio il logo della sua“Una lista che richiama il cambiamento, richiama le persone e quindi la partecipazione alla vita amministrativa ed il leone di San Marco quale legame con il territorio Veneto e la Regione - afferma Pizzoli -. Composta da, nello stesso numero di presenza, con un età media che sfiora i quarant'anni, con un contenuto ed una rappresentatività del territorio e della sua gente. Ringrazio loro per aver deciso di metterci la faccia e di darmi l'onore di essere il candidato sindaco.Roberto Pizzoli 44 anni, padre di Jacopo di 13, dipendente di un azienda leader nella grande distribuzione, da sempre legato al mondo del volontariato e dello sport, facendo parte del comitato fiera della propria frazione (Polesine Camerini) e a diverse associazioni, passando da allenatore dei ragazzini a consigliere dalla sua nascita del Delta2000, inviato dal 2001 di Delta Radio Sport e volto di lunedì in campo su Prima Free, è politicamente impegnato fin dall’ adolescente (segretario della DC di Pol. Camerini poi Popolari e Margherita costituente del PD di Porto Tolle) è stato assessore e capogruppo nella Finotti 2 e capogruppo di opposizione in questa legislatura, attualmente èI 16 candidati consiglieri che lo sostengono sono: