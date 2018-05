“La pianificazione di un colosso come l'Ikea non può trovare strade sbarrate"

La ritiene una grande opportunità di sviluppo e di lavoro la senatrice Roberta Toffanin l’insediamento dell’Ikea nella macroarea tra Villamarzana e Arquà Polesine



Rovigo - “Non buttiamo al vento una grande opportunità per il Polesine. La determinazione e la pianificazione industriale di un colosso mondiale come l'Ikea non può trovare strade sbarrate e ostacoli burocratici che possano inficiare questa importante operazione industriale”. Roberta Toffanin neo senatrice di Forza Italia, eletta proprio nel collegio di Rovigo, interviene sul caso Ikea che dovrebbe sorgere nella macroarea tra Villamarzana e Arquà Polesine.

“Troppo spesso il Polesine è stato a guardare invece di accompagnare lo sviluppo del proprio territorio, non condividendo e supportando quelle imprese che volevano indirizzare i propri investimenti creando occupazione di un territorio che troppo spesso nel passato è rimasto al palo rispetto alle altre città del Veneto - afferma -. La pianificazione urbanistica che ha previsto nella direttrice Rovigo Verona ampie zone di insediamento industriale, trova giustificazione se poi a questi, seguono azioni di investimento imprenditoriale”.

“La grande viabilità autostradale che si connette alla Transpolesana e che permette facili soluzioni viabilistiche commerciali verso le direttrici dell'est Europeo, verso il centro Europa Verona - Brennero e verso le Regioni industriali della Lombardia Liguria, Piemonte, porta a focalizzare interesse industriale nelle zone medio e alto polesine. Non dare il giusto peso a questa grande opportunità da parte degli amministratori locali, vuol dire non aver presente la mission del ruolo che abbiamo e che dobbiamo onorare. - conclude - Come parlamentare sono a disposizione per fare tutto ciò che è nelle mie facoltà mettendomi fin da subito al lavoro dei comuni interessati. Il territorio ha già perso un investimento importante come Decathlon , evitiamo altri altri fallimenti. Il polesine non può permetterselo”.