“Rivoluzioneremo la comunicazione del marchio Adria”

Adria (Ro) - Ilè uno strumento inventato da Alexander Osterwalder attraverso il quale un’organizzazione, e quindi anche un Comune come quello di Adria può creare, individuare o distribuire gli elementi distintivi del proprio marchio-città.A portare alla luce questa idea per realizzarla è Impegno per il bene comune con il candidato sindacolaureato magistrale in Strategie di comunicazione ed ha una start-up che opera nel campo del digitale per i beni culturali.“Il merito di questo metodo è di essere divertente, coinvolgente ma soprattutto semplice da usare - spiegano - con l'utilizzo di un cartellone, che chiameremo canvas, e dei post-it ragioneremo insieme alle realtà interessate per capire, discutere eProprio come qualsiasi marchio commerciale verranno individuati i tratti distintivi, i partner con cui collaborare, i clienti ai quali rivolgersi e molto altro”.

L’idea è quella di avviare una fase di programmazione aperta alla cittadinanza con la quale elaborare un’idea di marchio-città da promuovere attraverso i sistemi più moderni forniti dalla comunicazione digitale.

“Parliamo quindi di un sito moderno e curato dove promuovere la nostra città in Veneto e in tutta Italia, - affermano - campagne social studiate per promuovere il marchio Adria sul web, e-mail marketing e sistemi di comunicazione integrata con i media tradizionali (radio, Tv, giornali) per promuovere gli eventi che andremo a creare grazie alla collaborazione di tutte le associazioni del territorio e di tutte le cittadine e i cittadini di Adria. Per anni Adria ha navigato a vista senza una vera traiettoria e senza un ragionamento approfondito su come costruire una comunicazione studiata e mirata per raggiungere l’obiettivo di far conoscere Adria all’esterno. Misure come quelle sopra proposte hanno inoltre un costo contenuto, e un ritorno d’investimento immediato e facilmente quantificabile”.

“É tempo di pensare ad una città che si apra all’esterno pensandosi come Città 4.0 - concludono candidati - in grado di sfruttare tutti gli strumenti che il mondo connesso di oggi può offrire”.