I biancorossi si devono accontentare della promozione in Prima

La formazione biancorossa di Thomas Bonfante viene sconfitta 2-1 tra le mura amiche del Perolari e termina agli ottavi di finale la sua avventura per la conquista del titolo regionale del Veneto



Lendinara (Ro) - La Union Vis tra le mura amiche del Perolari viene battuta 2-1 dalla Eagles Pedemontana, vincitrice del girone G del campionato di Seconda ed esce dalla corsa per il titolo regionale. I trevigiani passano in vantaggio subito appena dopo due minuti, con la rete di Comin che sblocca l’incontro. La formazione di Thomas Bonfante prova a rispondere agli ospiti coi tentativi di Hakim, ma il marocchino non è fortunato e non trova la porta. Allo scadere arriva il gol del pareggio e al 45’ Tognin batte l’estremo difensore avversario per il momentaneo 1-1.

Prima dell’intervallo però i trevigiani trovano nuovamente il sorpasso e realizzano il 2-1 con Meneghello. Nella ripresa gli altopolesano provano ad equilibrare le sorti del punteggio, con le occasioni di Hakim, Tognin e Belletato, ma non riescono a scardinare i pali della porta difesa da Codemo. I biancorossi inoltre rimangono in inferiorità numerica e terminano la gara in dieci, chiudendo la partita definitivamente 2-1, ed uscendo dalla corsa per il titolo del Veneto.

Andrea Rizzatello