Il Verona di Montauriol e il Valsugana di Polla Roux in Eccellenza

Il piede di Benetti (ex Fiamme Oro) che a Rovigo conoscono bene, consegna la promozione al Valsugana dell’ex coach dei Bersaglieri, Polla Roux. Promosso anche il Verona che la stagione prossima avrà come tecnico Zane Ansell e tra i giocatori diversi ex rossoblù come Jordan Davies e Jeff Montauriol

Domenica 27 maggio, la serie cadetta vivrà l’ultimo atto del 2017/18 con la Finale che allo Stadio “Mirabello” metterà di fronte le due squadre neopromosse in Eccellenza: in palio il titolo di Campione d’Italia di categoria, la ciliegina che Verona o Valsugana potranno centrare per impreziosire una stagione, in ogni caso, da ricordare per entrambe.

Padova – La Serie A emette i propri verdetti di fine stagione, con il turno di ritorno delle semifinali della seconda divisione che promuovono in Eccellenza il Verona Rugby e il Valsugana Rugby, completando così la rosa delle dodici squadre che nel 2018/19 si contenderanno l’ottantanovesimo scudetto.

A Piacenza, i Sitav Lyons padroni di casa si fanno sorprendere dall’emergente Verona Rugby, fermato la settimana passata in Veneto sul 23-17, in fondo a ottanta minuti tiratissimi: finisce 3-13 e gli scaligeri, negando il punto di bonus difensivo ai padroni di casa, ribaltano il risultato della scorsa settimana, aggiudicandosi per 5-4 la mini-classifica aggregata e strappando il biglietot per la massima serie.

Per i piacentini sfuma il sogno di un immediato ritorno ai vertici del rugby nazionale dopo la retrocessione del 2017.

Pioggia battente nel prepartita e campo pesante a Padova, dove il Valsugana domina il Cus Genova nei primo quaranta minuti, mantenendo possesso e occupazione territoriale e affidandosi spesso e volentieri al piede di Nicola Benetti per ribaltare il 25-17 dell’andata: al giro di boa del primo tempo, con i padovani avanti 19-7, la missione pare già compiuta ma, nella ripresa, gli universitari rientrano in partita accorciando sino al 19-13 che varrebbe il ritorno nella massima serie dopo trentacinque anni. Nelle convulse battute finali, un fuorigioco genovese sulla metà campo consegna sui piedi di Benetti il piazzato del possibile sorpasso e l’ex Fiamme Oro non sbaglia, con la palla che rimbalza sulla traversa prima di superare i pali, mandando per la prima volta nella propria storia il Valsugana nella massima serie per un solo punto di vantaggio nei due incontri

Padova, Valsugana Rugby Club – domenica 13 maggio

Serie A, semifinale di ritorno

Valsugana Rugby v Cus Genova 22-13

Marcatori: p.t. 4’ cp. Benetti (3-0); 11’ cp. Benetti (6-0); 15’ m. Mills tr. Sandri (6-7); 32’ m. Lastra-Masotti tr. Benetti (13-7); 37’ cp. Benetti (16-7); 40’ cp. Benetti (19-7); s.t. 5’ cp. Sandri (19-10); 24’ cp. Sandri (19-13); 38’ cp. Benetti (22-13)

Valsugana Rugby: Paluello; Lisciani, Dell’Antonio, Calderan, Beraldin; Sartor, Benetti; Girardi (26’ st. Caldon), Rizzo (5’ st. Giacon), Maso (32’ st. Ferraresi); Sironi, Liut; Varise (11’ st. Paparone), Pivetta (cap), Lastra-Masotti (36’ st. Sanavia)

all. Roux

Cus Genova: Borzone; Salerno, Sandri, Ricca, Papini; Zini, Garaventa; Mills, Baldelli (14’ st. Ciranni), Imperiale F. (cap); Torchia (9’ st. Imperiale P.), Taylor; Cavallero (6’ st. Barry), Perini, Cattaneo (29’ st. Ghiglione)

all. Askew

arb. Mitrea

Cartellini: 5’ st. giallo Calderan (Valsugana)

Punteggio acquisito in classifica: 4-0

andata: Cus Genova v Valsugana Padova 25-17 (4-0)

Classifica aggregata: Valsugana Padova 4; Cus Genova 4

Promossa: Valsugana Rugby per differenza punti

Piacenza, Stadio “Beltrametti” – domenica 13 maggio

Serie A, semifinale di ritorno

Sitav Lyons Piacenza v Verona Rugby 3-13

Marcatori: p.t. 21’ m. Riccioli tr. McKinney (0-7) , 27’ cp. McKinney (0-10), 33’ cp. Guillomot (3-10); s.t. 10’ cp. McKinney (3-13)

Sitav Rugby Lyons: Thrower; Via G. (35’ st. Conti), Forte, Subacchi, Bruno; Guillomot, Gherardi (5’ st. Via A.); Masselli, Cissè, Bance (29’ st. Benelli); Pedrazzani (25’ st. Merli), Tveraga (25’ st. Tarantini); Rapone (33’ st. Salerno), Rollero (18’-22’, 26’- 33’ p.t., 1’ st. Vaghini), Grassotti (33’ st. Vitiello).

All. Orlandi

Verona Rugby: Conor; Cruciani (33’ pt. Corso, 35’ st. Mariani), Pavan (35’ st. Neethling M.), Quintieri, Beltrame; McKinney, Soffiato (25’ st. Zago); Rossi, Riccioli, Artuso; Cattina (36’ st. Braghi), Montauriol; D’Agostino, Silvestri, Rizzelli (31’ pt. Furia, 20’-28’ st. Forzin, 29’-32’ st. Furia)

All. Zanichelli

arb. Blessano

Punteggio acquisito in classifica: Lyons Piacenza 0; Verona Rugby 4

andata: Verona Rugby v Sitav Lyons Piacenza 17-23 (1-4)

Classifica aggregata: Verona Rugby 5; Sitav Lyons Piacenza 4

Cartellini: 20’ pt. giallo a Gherardi (Sitav Rugby Lyons), 40’ ­+ 6 giallo a Braghi (Verona Rugby)

Promossa: Verona Rugby