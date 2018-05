Non solo allenamenti sul campo

Una settimana di allenamenti e altre attività coordinati dai tecnici dell'Academy Parma. Due sono le formule per parteciparvi.

Grignano Polesine (Ro) - Dal 9 al 13 luglio si terrà presso gli impianti sportivi di Grignano Polesine il Parma Summer Camp, per ragazzi di età compresa tra i 5 e i 15 anni. Questo evento consisterà in una settimana di allenamenti e altre attività coordinati dai tecnici dell'Academy Parma. Da due anni, infatti, la società Apgd Grignano è l'unica Academy Parma in Veneto: questa collaborazione non si tratta di una semplice affiliazione, ma di un progetto a tutto tondo volto a far crescere il settore giovanile, attraverso la formazione degli allenatori e la sperimentazione delle metodologie sviluppate dall'area di ricerca del settore giovanile crociato.

Chi parteciperà a questa esperienza, potrà quindi toccare con mano le metodologie di cui sopra, passando una settimana all'insegna dello sport e allenandosi sotto la guida di tecnici Parma in collaborazione con altri tecnici della Academy locale formati dal team allenatori crociato. Ogni giorno il camp occuperà la fascia oraria tra le 8.30 e le 19; due sono le formule per parteciparvi: la prima prevede la permanenza dei ragazzi presso gli impianti di Grignano per tutta la giornata (pranzo compreso), in modo da poter partecipare anche ad altre attività di intrattenimento e animazione (130€ con 2 kit da allenamento e assicurazione); l'altra non prevede il pranzo ed è quindi principalmente incentrata sulla partecipazione agli allenamenti (110€ con 2 kit da allenamento e assicurazione). Per info e iscrizioni si può contattare Mattia Milan (3484991195) o la polipsortiva all'indirizzo e-mail apgdgrignano@gmail.com.