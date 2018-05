VOLLEY CENESELLI (ROVIGO) In occasione dell’assegnazione del titolo regionale maschile Under 20 sfilata dei giovani campioni polesani under 13 Una bella festa per la finale

Tutti i finalisti (Under 20 ed U13 provinciale) Tumbo Gs Tor Castelmassa Scardovari I campioni provinciali del Gs Tor Castelmassa Il presidente della Fipav regionale Roberto Maso premia il numero uno del Gs Tor Castelmassa Giampaolo Guariento Gs Volpe