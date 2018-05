Laura gareggerà a piazza di Siena

Gareggiare a Piazza di Siena è per i giovani, che seguono questa disciplina sportiva, fra gli obiettivi più ambìti, ed oltre ad essere una grande soddisfazione, è una grandissima emozione. Laura Millimaggi c’è riuscita

Sommacampagna (Vr) - Domenica 13 maggio al circolo Ippico Paradiso di Sommacampagna (Vr) si sono concluse i vari concorsi che hanno determinato le selezioni dei componenti che formeranno la squadra del Veneto alla Coppa dei Giovani 2018 che si terrà a Roma a piazza di Siena come ogni anno, in concomitanza della la Coppa delle Nazioni ed altri trofei prestigiosi che vedono sfidarsi, in una cornice favolosa, i migliori cavalieri ed amazzoni del mondo.

Laura Millimaggi è riuscita a superare brillantemente sia l'aspetto tecnico, insieme con il grande e sempre generoso Samuel de chalusse, ed anche le valutazioni psicologiche richieste per questo tipo di eventi, dimostrando attitudine e calma anche in frangenti molto carichi di tensione. Un affiatamento eccezionale con il suo Samuel con cui ormai forma un binomio inseparabile.

Gareggiare a Piazza di Siena è per i giovani, che seguono questa disciplina sportiva, fra gli obiettivi più ambìti, ed oltre ad essere una grande soddisfazione, è una grandissima emozione non solo per chi partecipa come concorrente. In questo caso per Laura, ma anche per il papà Giuseppe, la mamma Marina che la segue e l'aiuta in tutto, per il fratello Andrea e cognata Anna. Ma non dimentichiamo Nicola Rango, l'istruttore di Laura che già l'aveva portata sul podio più alto ai campionati regionali 2016 che Laura Millimaggi aveva vinto ma con un altro bravissimo cavallo: Prunus. Domenica, quindi, oltre ad essere stato un bel giorno per Laura ed i suoi familiari è stato un bel giorno anche per il circolo ippico Rango Stables di Monselice.