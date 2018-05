Chiusura in bellezza con gli allievi della scuola 

Hanno partecipato con molto entusiasmo bambini, ragazzi ed adulti dai 3 ai 55 anni emozionando tutto il pubblico ma soprattutto divertendosi riuscendo a dimostrare tutto il loro valore.

Comacchio (Fe) - Nella giornata di domenica 13 maggio si è tenuta la dodicesima edizione del trofeo Ga Diurno, la gara che chiude in bellezza un 2018 da record per la scuola. Il tutto si è svolto presso il Palazzetto “Fattibello” di Comacchio.

Il dodicesimo trofeo Ga Diurno è una competizione interregionale di Ju Jitsu che ha visto partecipare circa 200 Atleti provenienti da diverse scuole di diverse regioni.

Le coppe conquistate dai ragazzi hanno ripagato tutte le ore di allenamento e preparazione passate in questi ultimi mesi con i rispettivi insegnanti.

All’interno del trofeo si è svolta anche la competizione genitori/figli dove coppie formate da padre e figlio si sono sfidate fino all'ultima tecnica, Competizione ideata dal Ga Diurno in quanto rafforza il legame famigliare divertendosi, vivendo e condividendo tutti insieme emozioni molto forti, pilastri fondamentali per una crescita armonica ed equilibrata.

A conclusione della manifestazione si è svolta un'esibizione spettacolo da parte dei maestri e fondatori Giuseppe e Alessandro Diurno che hanno entusiasmato tutto il pubblico presente raccogliendo tantissimi applausi e complimenti da parte di tutti.

I Maestri Diurno ci tengono a fare un ringraziamento speciale a tutti gli insegnanti del Ga Diurno, Fabio Cosma, Rocco Alberighi, Agnese Bregoli, Gian Maria Guarini, Elisa Mantovani, Carlo Crapuzzi, Giacomo Donatoni e Mihaela Gradinaru e a tutto il resto dello staff, compresi tutti gli arbitri e presidenti di giuria che hanno permesso di svolgere un evento così importante in maniera eccelsa.

I Maestri ormai da anni hanno lo scopo di trasformare, migliorare ed innalzare la qualità di vita delle persone attraverso tutti i loro corsi ed eventi e per chi si volesse avvicinare a questa disciplina sul sito www.gadiurno.com trovate tutte le informazioni.

Sono presenti in Emilia Romagna e in Veneto con 12 Sedi dando la possibilità a tutti di praticare gratis per 1 mese.