Avis e Aido: c'è sempre bisogno di iscritti

Rovigo - Giornata del dono nella frazione di Concadirame domenica 6 maggio, con l’iniziale sfilata degli alfieri delle Avis e Aido di vari comuni e il monumento ai Donatori. In Chiesa arcipretale c’è stata la Santa Messa presieduta da don Ionut Ursuleac; il sacerdote durante l’omelia ha ringraziato i donatori di sangue e di organi perché sono esempi che insegnano ad amare.

Al termine della celebrazione i membri della confraternita del Santissimo Sacramento hanno aperto il corteo verso il monumento ai Caduti per l’omaggio e la benedizione. Presso l’atrio del plesso scolastico, il presidente Aido Gianluca Munegato ha invitato i presenti a dire grazie ai familiari di Irene Caliari e di Gino Gradani perchè nel momento del lutto, hanno trovato il coraggio di guardare oltre alla propria sofferenza personale ed hanno concesso la possibilità ad altre persone in attesa di trapianto, a ritornare ad una vita più serena. Dopo la consegna del segno di riconoscenza ai familiari ha preso la parola Luca Targa, presidente Avis di Concadirame, che ha ringraziato i membri del direttivo per la collaborazione ed ha invitato tutti ad essere promotori del dono poiché diventare donatore è anche un impegno di vita nel rispetto di se stessi e soprattutto nel rispetto di chi riceverà il nostro sangue.

Michele Maghini, consigliere Avis provinciale Rovigo, ha ringraziato i soci di Concadirame ed ha rilevato l’importanza della disponibilità dei donatori perché oltre al naturale ricambio generazionale, si devono affrontare disposizioni sempre nuove che spesso causano la sospensione temporanea dei donatori; fino ad ora non si è mai verificata la carenza di sangue per gli ospedali del Polesine, però è doveroso lavorare per evitare eventuali situazioni di emergenza. Il presidente di Aido provinciale Rovigo, Alessio Nallio, ha ricordato che l’associazione compie quest’anno cinquant’anni ed ha ringraziato il gruppo di Concadirame per l’attenzione rivolta alle due famiglie di donatori di organi e che la presenza di Luca Cestaro nella consegna del riconoscimento, che è ancora fra noi grazie ad un trapianto, ha dato ancor più valore al momento.