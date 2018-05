Rovigo e il Veneto escluse dalla finale

Petrarca Padova - Patarò Calvisano, la finale scudetto di sabato 19 maggio, sarà diretta da Liperini, assistenti il bresciano Andrea Piardi e il beneventano Schipani, Rovigo e il Veneto non pervenuto, neppure Blessano, o i rodigino Boaretto (presente comunque nella semifinale tra Petrarca e Fiamme Oro) e Boraso.

Allo Stadio “Zaffanella” di Viadana domenica alle 17 andrà in scena l’ultimo atto del Campionato Under 16. A dirigere il match tra Benetton Treviso e U.S. Firenze Rugby 1931 sarà il romano Manuel Bottino.

Rovigo - Rovigo non conta più nulla in Federazione. La dura battaglia di Francesco Zambelli alla guida dei Bersaglieri contro il poi riconfermato presidente Alfredo Gavazzi, e la finale dei veleni del 2014, questa volta non centrano. Non ci sono torti arbitrali su cui piangere, non c’è una meta tecnica concessa con troppa generosità, ma uno status eloquente. Rovigo non conta nulla nemmeno sul fronte degli arbitri. Con la FemiCz Rovigo in finale per quattro anni consecutivi era logico che i fischietti polesani non fossero coinvolti. Diversamente per la finale del 19 maggio prossimo ci sarà un giudice di linea bresciano. Curioso.

Dal 2014 Damasco (LEGGI ARTICOLO), Mitrea (LEGGI ARTICOLO), Liperini (LEGGI ARTICOLO) ed ancora Mitrea (LEGGI ARTICOLO), per il 19 maggio a Padova ancora Liperini che nel corso della stagione non è parso ai livelli a cui ci ha abituato. Capita. Designazione del Cnar che non ha minimamente tenuto conto dei fischietti rodigini Simone Boaretto e Federico Boraso, neppure nel relegato ruolo di sesto uomo. Sarebbe stato giusto dare un riconoscimento ad una piazza che negli ultimi anni ha infiammato il campionato contendendo alla corazzata Calvisano il titolo tricolore. Perché diciamolo apertamente, senza Rovigo il campionato di Eccellenza sarebbe stato un semplice allenamento per i bresciani negli ultimi 4 anni. Due scudetti con Guidi, uno con Brunello, la società del presidente Alessandro Vaccari ha sempre messo in campo squadre solide e con talenti che poi sono approdati in Nazionale. Senza Rovigo le vittorie dei bresciani sarebbero state più povere.

Allo stadio “Plebiscito” di Padova l’arbitro livornese Liperini darà il fischio d’inizio al match tra Petrarca Padova e Patarò Calvisano che, alle 17 di sabato 19 maggio, si contenderanno lo scudetto numero ottantotto. Petrarca che manca all’appello dal 2011 (LEGGI ARTICOLO), quando vinse in un Battaglini gremito.

Cammino lineare in campionato quello della squadra di Andrea Marcato: primo posto in regular season, doppia vittoria contro le Fiamme Oro nelle semifinali play-off e, contestualmente, conquista del pass per l’ultimo atto della stagione da disputare tra le mura amiche. Qualche ostacolo in più per il Patarò Calvisano nel corso del campionato: la sconfitta contro la Lazio nella penultima giornata ha compromesso il raggiungimento del primo posto per il XV di Brunello che ha strappato l’accesso alla finale con un drop di Novillo all’ultimo respiro nella doppia sfida contro il FemiCz Rovigo vinta dai gialloneri per 24-20 dopo il 12-9 dell’andata in favore dei Bersaglieri.

A completare la direzione arbitrale della finale troviamo i due giudici di linea Piardi e Schipani, il quarto uomo Laurenti, il quinto uomo Borraccetti, il TMO Pennè e il sesto uomo Giovanelli. E Blessano?

La partita sarà trasmessa in diretta su therugbychannel.it.

Questo il programma arbitrale della finale di campionato di Eccellenza:

Eccellenza – Finale – 19.05.18 – ore 17.00 – Stadio Plebiscito (Padova)

Petrarca Padova v Patarò Calvisano

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Andrea Piardi (Brescia), AA2 Schipani (Benevento)

Quarto Uomo Andrea Laurenti (Bologna)

Quinto Uomo Marco Borraccetti (Forlì)

Sesto Uomo Giacomo Giovanelli (La Spezia)

TMO Stefano Pennè (Lodi)