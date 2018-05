Debutto casalingo del team Under 16 femminile rossoblù per la Coppa Italia del 7s

Rovigo - Domenica 20 maggio, dalle ore 11, allo stadio “Mario Battaglini” di Rovigo andrà in scena la tappa di Coppa Italia di Rugby a 7 femminile delle categorie Under 16 e Under 14.

Saranno presenti circa 200 atlete provenienti da tutto il Veneto per questa grande kermesse del rugby femminile giovanile, per la prima volta ospitata dalla Rugby Rovigo Delta nel tempio del rugby italiano e che vedrà anche il debutto casalingo del team Under 16 femminile rossoblù.