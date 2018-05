Con gli amici della bici alla scoperta delle idrovore

L’edizione di Bici & Bonifica 2018 permetterà di visitare le idrovore di Gavello-Dragonzo e di ponte Foscari, sarà un'uscita facile, adatta a tutti, di complessivi 55 km su strade secondarie,. Appuntamento domenica 20 maggio ore 8.15 in piazza Garibaldi



Rovigo - Torna il consueto appuntamento con il consorzio di Bonifica Adige-Po che, condividendo con Fiab l’attenzione verso il territorio, offre la possibilità di conoscere numerose idrovore che lo costellano, aprendo le porte di questi importanti impianti. L’iniziativa Bici & Bonifica ha lo scopo di far conoscere il funzionamento di queste strutture, fondamentali in Polesine, grazie alle quali è assicurato il governo idraulico delle acque, si svolge nel territorio provinciale di Rovigo e nasce dalla collaborazione tra consorzio di Bonifica Adige-Po e Fiab Rovigo. E’ inserita nella settimana nazionale della bonifica, ideata da Anbi e patrocinata dal ministero dell’Ambiente, dedicata al tema “Politiche dell’acqua, motore di vita e investimento per l’economia” per richiamare l’attenzione sull’importanza dell’acqua come risorsa per la vita delle comunità, per la loro economia e per l’ambiente.

L’edizione di Bici & Bonifica 2018 permetterà di visitare le idrovore di Gavello-Dragonzo e di ponte Foscari. Si tratta di una uscita facile, adatta a tutti, di complessivi 55 km su strade secondarie. Il ritrovo è alle ore 8.15 in Piazza Garibaldi, davanti palazzo Bonanome Ravenna, sede del Consorzio, appositamente aperto per una breve visita guidata prima dell’escursione. Partenza alle 8.45. Il rientro è previsto per il primo pomeriggio. Iscrizione in loco, contributo di 1 euro per i soci e 3 per i non soci.

Si raccomanda che la bici sia in ordine ed efficiente (freni funzionanti e ruote gonfie), camera d’aria di scorta, abbigliamento adeguato.