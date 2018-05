Ancora buona notizie 

Valentina Maggio, Valentino Aggio e Giulia Maggio convocati al campionato italiano per regioni di fondo in acque libere per difendere i colori del Veneto

Monastier (Tv) - L’attività nelle piscine coperte si sta concludendo e una delle ultime gare si è svolta nella olimpica da cinquanta metri, per la terza edizione del trofeo città di Monastier. Per gli assoluti della Rovigonuoto sono arrivate due medaglie d’argento e due di bronzo. Le belle notizie non finiscono qui perché oltre alle gare nelle piscine scoperte si sta aprendo anche la stagione delle gare di fondo in acque libere, ed è arrivata la convocazione per il trofeo delle regioni (il campionato italiano per regioni di fondo in acque libere). Nella rappresentativa veneta ci saranno tre atleti della Rovigonuoto: Valentina Maggio, Valentino Aggio e Giulia Maggio.

I tre atleti gareggeranno con la maglia del Veneto per portare la nostra regione al titolo italiano, la gara si svolgerà dal 7 all’8 luglio 2018 nelle acque di Genova. La convocazione nella rappresentativa veneta per tre atleti della Rovigonuoto è una nuova grande soddisfazione per tutto il polo natatorio di Rovigo, ricordiamo tra l’altro che Giulia Maggio fa anche parte della nazionale italiana di fondo in acque libere.

Torniamo ora in piscina e vediamo le medaglie vinte dagli assoluti della Rovigonuoto a Monastier: nella categoria junior Anna Tosini ha vinto la medaglia d’argento nei 400 misti nuotando in 5’17’’76; Alessio Fiorucci nella categoria cadetti ha vinto una medaglia d’argento e di bronzo, la medaglia d’argento è arrivata con il secondo posto nei 200 misti in 2’16’’88 mentre il bronzo con il terzo posto nei 400 misti in 4’50’’29; Giulia Maggio nella categoria junior ha vinto la medaglia di bronzo nei 400 stile libero in 4’32’’64. Nella piscina di Monastier sono scesi in acqua anche Valentino Aggio nella categoria ragazzi quarto nei 400 misti in 5’02’’45 e Valentina Maggio nona nella categoria ragazzi nei 400 stile libero in 4’45’’39.

Gli allenamenti proseguono nelle piscine del polo natatorio di Rovigo per preparare al meglio la stagione all’aperto, i lavori per l’apertura della vasca esterna proseguono alacremente e a breve gli atleti potranno allenarsi, vasca che sarà aperta anche al pubblico e a tutti gli appassionati del nuoto a breve.