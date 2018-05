M5s nelle piazze per spiegare il perché della scelta 

Un confronto per illustrare la situazione politica attuale a livello nazionale è quello che faranno componenti del MoVimento 5 Stelle in alcune piazze polesane il 19 maggio



Rovigo - Micaela D'Aquino, Elena Suman, Federico Sambinello, Stefania Bernardinello componenti del MoVimento 5 Stelle saranno sabato 19 maggio, in alcune piazze delle cittadine polesane per discutere con i cittadini il "Contratto di Governo Nazionale".

“Per noi si tratta di un confronto importantissimo, fondamentale affinchè i cittadini possano aver maggiormente chiara la situazione politica attuale ed il perchè delle scelte del Movimento, - spiegano - indirizzate unicamente a far sì che il nostro Paese possa avere un Governo nonostante questa scellerata legge elettorale, fortemente voluta da Pd e Fi proprio per far fuori il Movimento5stelle stesso.

Non si tratta di un'alleanza quella che verrà sottoscritta dopo questa consultazione popolare, ma di una strategia politica di difesa affinchè si possa procedere con le azioni fondanti il nostro movimento, necessarie per scardinare il sistema della vecchia politica privilegiando ed agevolando la vita dei cittadini. Sarà importante questa verifica per comprendere inoltre se anche la Lega, non estranea negli anni alle dinamiche di Governo, è veramente decisa, come sostiene, a percorrere questo nuovo rivoluzionario cammino a riverder le stelle”.

A Rovigo dalle 10 alle 13 ci sarà il volantinaggio nelle piazze principali, ad Adria dalle 10 alle 13 l’info point in corso Vittorio Emanuele, a Lendinara dalle 10 alle 13 l’info point piazza Risorgimento, a Castelmassa dalle 10 alle 13 l’info point piazza Vittorio Veneto, a Porto Viro dalle 16 alle 19 il volantinaggio piazze principali e Taglio di Po dalle 16 alle 19 volantinaggio in via Romea.