Un bilancio decisamente positivo

Rovigo - Alla conclusione del campionato giovanile Veneto (Junior Cup) organizzato dalla Federazione arrampicata sportiva Italiana, le squadre under 14 e under 20 della Polisportiva Uni Sport Asd Gruppo Up-pigli di Rovigo possono vantare un bilancio decisamente lusinghiero, in base ai risultati conseguiti in gara, che hanno permesso a ben quattro atleti di essere ammessi ai Campionati Italiani, previsti ad Arco di Trento nei primi giorni di giugno.

Le ultime gare degli under 14 hanno visto Emma Piva conquistare due secondi posti nella categoria U12, il che le ha permesso di piazzarsi al quarto posto della sua categoria nella classifica generale veneta (combinata per le varie specialità), aprendole la strada verso il campionato italiano. Nella stessa classifica, gli altri under 14 si sono così piazzati: Luca Merlo 12° (U10 maschile), Serena e Francesca Bacchiega rispettivamente al 17° e 25° posto tra le U12, Giovanni Mentini 14° (U12 maschile), Elia Chivetto 14° (U14 maschile), Anita Previato e Margherita Monaco rispettivamente all'11° e al 17° posto nella categoria U14 femminile.

Tra gli under 20, spiccano i risultati di Elia Grigolato (secondo tra gli U20 nell'ultima gara boulder di campionato) e Francesca Biondi (terza tra le U16 nella stessa gara). Entrambi sono stati ammessi ai Campionati italiani (rispettivamente al terzo e al secondo posto nelle loro categorie), insieme a Veronica Fornasiero (quarta tra le U20). Non ammessa al campionato, ma in ottima posizione, Nina Carrara, quarta nella categoria U18 femminile. Infine, un buon piazzamento anche per Michele Bacchiega, 11° fra gli under 18.

In attesa di affrontare i campionati italiani, gli atleti continuano ad allenarsi con impegno presso la struttura di arrampicata gestita dall'Uni Sport a Rovigo, sotto la supervisione dell'istruttore Alberto Rigobello, decisamente soddisfatto degli ottimi risultati conseguiti durante questa stagione sportiva