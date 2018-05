Visita a sorpresa in casa di riposo

Adria (Ro) -già europarlamentare e consigliere regionale del Veneto,, terminata la presentazione della lista a sostegno della candidatura a sindaco di Giorgia Furlanetto ( LEGGI ARTICOLO , bistrattato nei giorni scorsi anche sulla stampa.Una visita fuori orario perUna visita che non ha proseguito oltre la constatazione del decoro, della cordialità degli assistenti e la soddisfazione degli ospiti della Casa di riposo. “- il commento del consigliere regionale nel camminare lungo i corridoi che lambiscono l’ampio giardino interno - è sicuramente un impegno per tutti mantenerla agli standard imposti dalla Regione soprattutto per la”.La visita, accompagnata dal presidente Passadore e dal consigliere del consiglio di amministrazione Sandro Bisco, è stata anche occasione pernelle recenti visite (LEGGI ARTICOLO) . “stimolerò comunque gli uffici a riferire in commissione di modo da capire di cosa si sta parlando”.Con l’impegno di un rapido riscontro istituzionale Berlato si è congedato ritornando a Vicenza, concludendo: “bene il giardino, bene il calendario di feste ed incontri, bene la ristrutturazione delle sale comuni, e per il resto ne parleremo meglio in commissione”.