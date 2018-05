Polisportiva San Bortolo campione

Nella finalissima per aggiudicarsi il titolo provinciale Polisportiva San Bortolo è uscita vincitrice, battendo Project Star Volley per 2-1 in rimonta, con i parziali di 22-25, 25-8 25-13. Precedentemente si è giocata la finale per il terzo-quarto posto, in cui ad avere la meglio è stato il Gs Tor Castelmassa, che ha battuto Ellepi San Giusto Volley con il risultato finale di 3-0, con i parziali di 25-11, 25-4 e 25-13.

Villadose (Ro) - Si è giocata domenica 20 maggio a Villadose la finale provinciale del campionato Under 12. Ad aggiudicarsi il titolo di campione provinciale, è stata la Polisportiva San Bortolo.

La sesta e ultima finale evento del 2018 è stata ospitata da Crg Villadose, al palazzetto dello sport di via S. Zennaro 16 a Villadose.

Hanno partecipato le società Ellepi San Giusto Volley, Gs Tor Castelmassa, Project Star Volley, e Polisportiva San Bortolo. L’evento ha avuto come partner Rovigo Premia, fornitore ufficiale di tutto il materiale di premiazione negli eventi Fipav Rovigo.

Il settore Ufficiali di gara ha schierato per questa finale-evento tre giovani ragazzi che hanno fatto solo pochi mesi fa il loro ingresso nel mondo arbitrale. La finale terzo/quarto posto è stata affidata ad Alessia Mancini, coadiuvata al tavolo segnapunti da Denise Mancin e Marco Uncini. Quest’ultimo ha poi diretto la finale primo/secondo posto, mentre le ragazze si sono occupate della compilazione del referto.

La collaborazione con l’Istituto comprensivo di Villadose: per l’occasione, all’organizzazione dell’evento hanno partecipato anche alcuni degli allievi della scuola media Papa Giovanni XXIII di Villadose, selezionati grazie all’adesione dell’Istituto ad un progetto europeo per l’inclusione. Il progetto fa parte del PON 2014-2020, e prevede lo svolgimento di sei moduli in attività sportive e organizzative sotto il nome “Star bene è un gioco da ragazzi”, a cui hanno partecipato ragazzi e ragazze che non praticano regolarmente sport, con il fine di avvicinarli all’attività sportiva e favorirne l’inclusione sociale. Gli studenti hanno affiancato lo staff di Fipav Rovigo nel corso della finale Under 12, supportando lo speaker, la fotografa, gli addetti al campo, ai segnapunti, agli arbitri fino all’ufficio stampa. I responsabili del progetto, che hanno supervisionato le attività svolte dai loro studenti nel corso della finale sono i professori Federico Grigolato e Mara Bedendo. I ragazzi che hanno partecipato al pomeriggio in collaborazione con Fipav sono: Sofia Franzosi, Riccardo Santarato, Anna Torcasio, Asia Moretto, Nicole Moretto, Enrico Tasso, Giorgia Destro, Elena Girotto, Reinaldo Molla, Bruno Cappato, Federico Bolzani, Francesco Chieregato, Michael Mantoan, Davide Bolzoni, Niccolò Fante, Chiara Buffo, Johnalin Zamboni, Carmelo Vaccaro, Samantha Carlini, Niccolò Poggioni, Benedetta Fornasiero, Marovà Aitouhammà e Aurora Sparapan.

Per l’occasione diverse associazioni di Villadose si sono attivate per portare il proprio supporto a Fipav e a Crg Villadose: la banda musicale di Villadose ha eseguito l’Inno di Mameli prima della finalissima. La Protezione civile di Villadose ha garantito la sicurezza dell’evento, il Centro ricreativo giovanile di Villadose ha organizzato il rinfresco post partita per atleti e familiari, l’Avis di Villadose ha presenziato con un banchetto per la sensibilizzazione alla donazione del sangue e l’associazione Fiocco Sport, sempre di Villadose, si è occupato del punto ristoro nel corso delle gare.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Villadose. Ha portato i saluti Andrea Previato, presidente del Crg Villadose, a cui è stata consegnata per mano della presidente Fipav Rovigo Natascia Vianello una borsa di materiale sportivo Fipav come ringraziamento per l’ospitalità, che si è poi fermato anche per le premiazioni. Ha portato i suoi saluti anche la professoressa Chiara D’Alba (in rappresentanza del dirigente scolastico prof. Osvaldo Pasello), referente di plesso della scuola media Giovanni XXIII, a cui è stata consegnata per mano della presidente Fipav Rovigo Natascia Vianello una borsa di materiale sportivo Fipav come ringraziamento per la collaborazione.

Al campionato Under 12 hanno partecipato quest’anno diciassette formazioni della provincia di Rovigo, appartenenti a quindici società affiliate Fipav, divise in tre gironi di qualificazione: due da sei squadre e uno da cinque squadre, con gare di andata e ritorno. Hanno iniziato a giocare il 7 gennaio, i quarti di finale si sono giocati il 6 maggio 2018, le semifinali il 13 maggio e ieri si è tenuta la finalissima. La vincitrice Polisportiva San Bortolo guadagnerà il titolo di campione provinciale Under 12.

Nella finalissima per aggiudicarsi il titolo provinciale Polisportiva San Bortolo è uscita vincitrice, battendo Project Star Volley per 2-1 in rimonta, con i parziali di 22-25, 25-8 25-13. Precedentemente si è giocata la finale per il terzo-quarto posto, in cui ad avere la meglio è stato il Gs Tor Castelmassa, che ha battuto Ellepi San Giusto Volley con il risultato finale di 3-0, con i parziali di 25-11, 25-4 e 25-13. Al termine delle premiazioni è stata offerta da Crg Villadose la merenda a tutti i partecipanti.

Il prossimo appuntamento è con Mininbeach domenica 3 giugno, sulle spiagge di Rosolina Mare.

Per rivivere le emozioni della finale le quattro società finaliste saranno ospiti domenica 27 maggio in diretta radiofonica a Radio Volley, sulle frequenze 93.2 o 100.7 o da app di Delta Radio per smartphone e tablet.