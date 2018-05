DIRITTO ROVIGO Incontro nella sala consigliare della Provincia in via Celio venerdì 25 maggio, il tema nuovo per l'Italia. Interverranno avvocati, giudici ed esperti di realtà estere La mediazione penale, importante confronto con studiosi stranieri

Avvocati, magistrati e studiosi del processo penale si confrontano per discutere dei diritti riconosciuti alla vittima da reato in quella particolare prospettiva che è la mediazione con l’autore dell’offesa. L’evento, che affronta un tema assolutamente nuovo per i cultori del diritto e del processo penale, è accreditato per la formazione continua degli avvocati Rovigo - Venerdì 25 maggio, presso la sala consiliare della Provincia di Rovigo, è organizzato un incontro di studi dal titolo La vittima nel ‘nuovo mondo’ della mediazione penale. Profili di un’assenza. Il Convegno è organizzato dalla Cattedra di Diritto processuale penale dell’Università di Ferrara – sede di Rovigo (Cristiana Valentini) con il patrocinio del Consorzio Università Rovigo, della Provincia di Rovigo, di Aiaf Veneto e dell’Ordine degli avvocati di Rovigo. Dopo i saluti di Giampietro Berti (presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Rovigo), Cristina Vettorello (responsabile della sezione Aiaf di Rovigo), Angela Zambelli (assessore al Cur per la Provincia di Rovigo) e di Mauro Venturini per il Consorzio Università Rovigo, seguiranno due sessioni di lavoro – una mattutina e l’altra, pomeridiana – entrambe presiedute dalla Cristiana Valentini (Università di Ferrara). Sono previste le relazioni di Alessandra Palma (Camera Penale di Ferrara), Carla Pansini (Università di Napoli Parthenope), Raffaele Belvederi (Giudice del Tribunale di Rovigo – Sezione Penale), Francesco Trapella (Università di Ferrara e Associato Aiaf), Andrea Sivier e Giorgio Crepaldi, questi ultimi due del Foro di Rovigo ed entrambi cultori di diritto processuale penale all’Università di Ferrara. L’incontro sarà occasione di confronto con studiosi stranieri, provenienti da realtà diverse e giuridicamente più giovani della nostra: interverranno la Mojca Plesničar dell’Istituto di criminologia di Lubiana, Miha Hafner dell’Università di Lubiana, Marissabell Skoric e Dalida Rittossa dell’Università di Fiume. Essi offriranno una panoramica delle tutele della vittima da reato, con particolare riferimento ai momenti di mediazione con il reo, negli ordinamenti sloveno e croato. 23 maggio 2018