Zona Marina conferma il mister, tra poco scatta la caccia ai colpi di mercato

Zona Marina, Stientese, e Nuova Audace Bagnolo proseguono nelle rispettive divisioni con le attuali guide tecniche ed investiranno sul mercato, rinforzando la rosa, per disputare al meglio la nuova stagione

La vincitrice del torneo, Zona Marina, dopo aver chiuso la competizione al primo posto, a quota 54 punti, approda nella nuova divisione, e il progetto futuro per disputare la nuova serie sarà investire sul mercato, cercando di mantenere l’ossatura del gruppo portante: “Vogliamo giocare un buon campionato di Seconda Categoria - commenta il presidente gialloblu Tugnolo - e non fare soltanto da comparsa, come è successo nel passato. Dobbiamo ancora parlare coi giocatori, ma vogliamo mantenere la maggior parte dei ragazzi, e rinnovargli il contratto. L’anno prossimo comunque vogliamo ben figurare e fare una bella stagione, cercando di rimanere nella nuova divisione.” La compagine, cercherà di rinforzarsi in tutti i reparti, con elementi validi, e verranno operate sul mercato scelte oculate, comprando nuovi innesti per aumentare il livello della formazione: ”Dobbiamo acquistare almeno otto nuovi giocatori, se vogliamo giocare un bel campionato e dovremo scegliere dei ragazzi che conoscono bene la categoria, abituati a giocare in questa realtà Non disponiamo di un budget economico larghissimo, ma con le nostre possibilità cercheremo di fare il massimo per costruire una bella squadra.” Il tecnico Alex Zanetti, verrà confermato, e proseguirà il mandato sulla panchina dei ‘Marines’: “Alex Zanetti, è stato confermato, e continuerà anche l’anno prossimo, perché vincendo il campionato, ha ottenuto un grande traguardo, e abbiamo voluto rinnovargli la fiducia, visto che è molto preparato.”

La Stientese, giunta seconda, staccata soltanto una lunghezza dai bassopolesani con 53 punti, ha improntato le basi per il futuro, ed oltre a mantenere l’attuale mister, vuole partire con alcuni capi saldi: “La nostra guida sarà sempre Gianmario Pellegrini - commenta il presidente dei neroverdi Zanella - che durante l’anno ha dimostrato di essere molto competente, e di essere una figura che conosce molto bene il mondo del calcio. Nonostante sia soltanto un anno che conduca una squadra, dopo aver preso il patentino, tutti i giorni studia attentamente le partite in programma alla domenica. Investiremo sul mercato per rinforzare il gruppo e consegnare a Gianmario una buona squadra per la prossima stagione, andando a rafforzare tutti i reparti.” L’organico principale verrà confermato, ed inoltre verranno aggiunti gli adeguati tasselli, per consolidare le fila dell’entourage, investendo nella finestra estiva, operando le giuste manovre: “ Vogliamo comprare almeno due giocatori per reparto, quindi dovremo trovare almeno sei nuovi atleti, mentre il nucleo principale verrà mantenuto senza essere stravolto e rivoluzionato, accontentando le richieste dei ragazzi.”

La Nuova Audace Bagnolo, giunta invece terza, staccata nove punti dalla seconda posizione, conferma il proprio allenatore e proseguirà la Terza Categoria con l’attuale coach: “Sono stato confermato sulla panchina - commenta l ‘allenatore dei rossoblu Luca Viaro - e continuerò ad essere anche dirigente della squadra. Vogliamo giocare una bella Terza Categoria e inseriremo tre nuovi innesti, dopo aver confermato tutti i ragazzi all’interno della nostra rosa.” La società altopolesana, per provare a vincere il titolo, integrerà nel proprio undici, alcuni giovani all’interno dell’equipe, per migliorare il piazzamento dell’ultima annata: “Manterremo la maggior parte dei giocatori della rosa, mentre qualcuno forse andrà per altri lidi, e per rinforzare la squadra cercheremo almeno tre nuovi giovani, per provare a cercare di fare il salto di qualità.”

L’Altopolesine invece, vincitore della Coppa Polesine, dovrebbe continuare la propria avventura nella nuova serie, investendo sui propri giovani ed inserendo la maggior parte dei ragazzi del settore giovanile con la prima squadra: “Abbiamo vinto la Coppa Polesine battendo lo Zona Marina - commenta il presidente dei biancoverdi Matteo Ghisellini - e vogliamo che la maggior parte dei ragazzi che abbiamo nella juniores si unisca alla prima squadra, dopo aver giocato ed essere andati in prestito in alcune squadre di Promozione. Affideremo la squadra, ad un nuovo allenatore, dopo che è stata ben condotta quest’anno dal subentrato Diazzi, ma ancora non abbiamo scelto il nome della nuova guida.”

Andrea Rizzatello