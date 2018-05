Amazzone rodigina sul podio di Roma

Alla coppa del presidente l'apporto di Laura Millimaggi è stato determinante per il Veneto, in quanto in entrambe le giornate di gara, ha gareggiato per ultima concludendo con percorso netto. Podio anche nella selezione di stile nel Trofeo challenge Bruno Scolari.

Roma - La rodigina Laura Millimaggi ritorna sul podio ma questa volta nella prestigiosa "Piazza di Siena", avendo partecipato alla Coppa del presidente ed al Trofeo challenge Bruno Scolari.

Alla coppa del presidente l'apporto di Laura Millimaggi è stato determinante, in quanto in entrambe le giornate di gara, ha gareggiato per ultima con grande peso di responsabilità, perchè se Laura avesse sbagliato, avrebbe fatto perdere il piazzamento della selezione del Veneto.

Per la polesana, avendo realizzato percorso netto in entrambe le gare, ha portato il Veneto al terzo posto dopo la Lombardia e la Toscana.

I 30 più bravi e veloci sono stati ammessi al Trofeo challenge Bruno Scolari, Laura Millimaggi è entrata per seconda. Una gara mozzafiato sull’erba dove qualche minuto prima avevano gareggiato i più grandi del Mondo.

Il percorso consisteva in una prima fase e successivo barrage in cui ne sono entrati solo quattordici, la polesana ha concluso al sesto posto, ma è arrivata un'altra soddisfazione perchè il concorso prevedeva anche una selezione di stile e Laura Millimaggi è giunta terza.