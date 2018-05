Il mare protagonista nelle foto del concorso Adriatic Lng

Il concorso fotografico organizzato e promosso da Adriatic Lng ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare sia le bellezze naturali che caratterizzano l'area, in particolare dal Delta del Po fino a Bibione, sia l'importante ruolo che questo mare riveste per le comunità locali, dal punto di vista culturale ed economico. Ci si può iscrivere fino al 20 agosto, in palio 3mila euro complessivi

Porto Viro – Sono aperte le iscrizioni a "Un mare di energia", il concorso fotografico promosso e organizzato da Adriatic Lng, in collaborazione con l'associazione culturale Athesis (Boara Pisani, Padova), il circolo fotografico La confraternita del Fotofilò (Stanghella, Padova) e il circolo fotografico L’Obiettivo (Dolo, Venezia), con il patrocinio della federazione Italiana Associazioni fotografiche (Fiaf). Dedicato alla parte settentrionale del Mare Adriatico, dove si trova il terminale di rigassificazione Adriatic Lng. Il concorso ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare sia le bellezze naturali che caratterizzano l'area, in particolare dal Delta del Po fino a Bibione (Venezia), sia l'importante ruolo che questo mare riveste per le comunità locali, dal punto di vista culturale ed economico.

Oltre al tema libero, fotografi professionisti e amatori avranno a disposizione due temi a cui ispirarsi per realizzare i propri scatti. Il primo, intitolato "L'uomo e il mare", si concentra sulle differenti sfaccettature che da sempre caratterizzano il rapporto tra l'essere umano e il mare: dal ruolo del mare quale fonte di vita, alle sfide sportive, dal turismo alle esplorazioni. Il secondo, "Paesaggi marini", è dedicato agli aspetti naturali che contraddistinguono l'Alto Adriatico e i suoi molteplici paesaggi, popolati da una ricca vegetazione e da una straordinaria varietà di specie animali.

"Promuovendo questo concorso - afferma Alfredo Balena delle relazioni esterne di Adriatic Lng - abbiamo voluto celebrare l’Alto Adriatico, un'area che dal 2008 ospita il nostro terminale, dove Adriatic Lng ha stretto importanti relazioni di crescita, sostegno e sviluppo con la comunità locale. Da qui nasce la precisa volontà di affidare a fotografi del territorio, professionisti e appassionati, un inedito racconto di questo straordinario tratto di mare, dove l'energia del mondo naturale si combina con l'intraprendenza dell'uomo”.

I partecipanti hanno tempo fino al 20 agosto per iscriversi al concorso tramite il portale http://athesis77.it/adriatic e presentare i propri scatti che saranno valutati da giurie di esperti. La partecipazione al tema libero è soggetta a quota di iscrizione, mentre la partecipazione ai due temi dedicati al Mare Adriatico è gratuita. La premiazione dei vincitori avrà luogo a fine settembre presso la prestigiosa sede di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, situata a Vescovana (Padova). In palio un montepremi complessivo di 3.000 euro.