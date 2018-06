Record Europeo al Battaglini

Ad introdurre l’ovale Stefan Basson giunto al Battaglini con tutta la famiglia, in mischia anche Joe McDonnell, e tanti rossoblù ed atleti del Badia e del polesine. Record mondiale mancato, ma c’è quello europeo.

Rovigo - Un caldo incredibile, una folla davanti al cancello d’ingresso ad attendere di entrare nella storia, Andrea Trombini, organizzatore del Rovigo Rugby Festival, a scandire l’ingresso sul terreno di gioco del Battaglini a gruppi di 50. Venerdì 2 giugno si è tentato di stabilire il record della mischia più grande del Mondo stabilito dalla Nuova Zelanda con 1758 persone. C’è mancato poco. Alcuni si sono iscritti e poi hanno preferito il mare, altri forse pensavano di farcela, e all’ultimo momento hanno dato forfait. Comunque una bella festa, ed un record Europeo sgretolato. Galles superato con 1560 partecipanti, a fronte dei 1297, precedente record continentale.

Tanti i vip che non sono voluti mancare, il presidente del consiglio Paolo Avezzà, il vicesindaco ed assessore allo Sport Andrea Bimbatti e l’assessore Luigi Paulon, a distribuire magliette omaggio create per l’evento anche l’All Blacks e coach della FemiCz Rovigo, Joe McDonnell.

Presente anche il patron Francesco Zambelli, sponsor dei Bersaglieri dal 1990, e il presidente della Rugby Rovigo Delta, Nicola Azzi che giusto venerdì 1 giugno ha annunciato che il suo mandato terminerà con l’assemblea dei soci del 23 giugno.

Tanti i giocatori rodigini che non sono voluti mancare, capitan Matteo Ferro, Andrea De Marchi, Giacomo Biffi, Guido Barion, Edo Lubian, e gli ex Peter Pavanello, Nicola Colombo, Max Ravalle, Filippo Cecchetti e tanti altri. Con tutta la famiglia si è presentato anche Stefan Basson, a lui l’onore di introdurre l’ovale nella mischia che ha tagliato in diagonale tutto il campo 1 del Tempio.

Domenica 3 giugno al Battaglini il via al torneo internazionale Seven senior ed U18. Nel girone A si affronteranno Svezia, Benetton, Seven Seas; nel girone B Italia, Dogi 1, Seven Hills; nel girone C Spagna, Rugby Rovigo Delta, Dogi 2; nel girone D Inghilterra, Seven Sirs, Cavaliers. Sabato pomeriggio invece in campo si sono affrontati i più piccoli.

Giorgio Achilli