Si cambia tutto o quasi 

Il nuovo direttore sportivo del club adriese grigiorosso sarà Emiliano Girbuola, figura molto conosciuta nel mondo calcistico polesano, che svolgerà il doppio incarico di direttore sportivo e giocatore

Ca’Emo (Ro) - L’ Asd Ca' Emo sta allestendo la nuova squadra per il prossimo campionato e intanto partono i tornei estivi. Vista la stagione positiva dello scorso campionato, con la salvezza raggiunta alla penultima giornata, ha già rimpiazzato il direttore sportivo e tecnico, mentre sta concludendo le trattative con il nuovo allenatore per prossimo campionato. Dopo l'addio del ds Andrea Greggianin e del dt Federico Crepaldi, “ai quali va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto”, la nuova figura di riferimento sarà quella di Emiliano Giribuola, già giocatore del Ca' Emo nello scorso campionato, figura molto conosciuta nel mondo calcistico polesano, che svolgerà il doppio incarico di direttore sportivo e giocatore. Emiliano Giribuola è alla seconda esperienza in questo ruolo, dopo la stagione della promozione del Baricetta. A lui spetterà quindi il compito di ritoccare la squadra, che non verrà ricreata del tutto, ma integrata con giocatori di valore, perché l'obiettivo è di migliorare la posizione dello scorso anno. Per quanto riguarda l'allenatore, il nodo sarà sciolto nelle prossime ore. Dopo la risoluzione consesuale, la società Ca' Emo intende ringraziare Giacomo Fecchio, per le due stagioni calcistiche trascorse insieme, porgendogli i migliori auguri per le esperienze calcistiche venture. Lunedì 11 giugno ritornerà il torneo serale "Lions Cup" promosso dall'A.s.d Ca' Emo e da Fury Monkeys calcio a cinque. Saranno due settimane di sport e divertimento, con in palio ricchi premi alle squadre prima e seconda classificata, ai migliori bomber e portiere. Durante tutte le serate funzionerà un fornito stand gastronomico. Le iscrizioni sono ancora aperte, fino ad esaurimento, per le squadre che vorranno partecipare a queste serate di sport ed amicizia.