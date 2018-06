Terzo posto da sogno 

Tra le 16 squadre da tutta Italia che hanno preso parte alla competizione nel weekend del 2e 3 giugno, Tumbo ha ottenuto il terzo posto, e il portiere, Isabella Rezzi, si è aggiudicata il titolo di miglior estremo difensore dell'intera manifestazione.

Tortoreto Lido (Te) - Lo scorso weekend si è svolta la fase finale del campionato nazionale di calcio a 5 femminile targato Csen-Tuttocampo. Nello splendido Villaggio di Tortoreto Lido (Te) si sono sfidate ben sedici formazioni provenienti da diverse regioni, dalla Sicilia al Veneto, per conquistare il prestigioso titolo nazionale. Le ragazze rodigine di Tumbo si sono presentate determinate a puntare in alto dopo la conquista del titolo regionale di metà maggio. Le ragazze giallonere erano inserite nel girone B di qualificazione, insieme ai quintetti del Trani, del Sarno e del Real Fasano. Tumbo ha conquistato il primo posto nel girone chiudendo a punteggio pieno dopo aver superato il Trani per 5-2 (gol di Cucuzza, Golebiowska, Santin e doppietta di Moro), il Sarno 2-1 (gol di Casati Corinne e Raise) e il Real Fasano sempre 2-1 (con gol di Cucuzza e Moro).

Archiviata la fase a gironi, gli ottavi di finale hanno visto le ragazze guidate dal duo Mazzocco-Tumiatti sfidare il quintetto della Battipagliese; turno superato con una vittoria per 2-0 frutto delle marcature di Casati Corinne e Raise. I successivi quarti di finale hanno messo di fronte Tumbo e la formazione trevigiana del Mojito. Tumbo consapevole delle insidie che presentava la partita, la affronta con compattezza e concentrazione, non concedendo nulla alle avversarie ed efficaci in attacco. La partita, sbloccata da Cucuzza, è stata virtualmente chiusa in avvio di ripresa da uno splendido gol di Corinne Casati e, nel finale, il gol di Santin ha chiuso l’incontro sul 3-0. Tumbo così ha raggiunto lo storico traguardo di essere tra le migliori quattro formazioni italiane. Le semifinali hanno messo di fronte Tumbo contro le Bomberine, remake della semifinale regionale e Atl. Modugno contro Jefry. In questa occasione, le Bomberine padovane danno sin dall’avvio di gara la sensazione di essere più fresche atleticamente e riscattavano la precedente e bruciante sconfitta vincendo per 2-0 con doppietta di Stoppa. Nell’altra semifinale, le pugliesi del Modugno superavano il Jefry con il netto punteggio di 4-1.

Nella finale per il terzo posto, Tumbo non si abbatte e sfodera una prestazione di orgoglio che gli permette di ribaltare l’iniziale svantaggio e superare 2-1 le avversarie vicentine con una doppietta di Cucuzza. Al triplice fischio finale, si scatena la gioia delle ragazze rodigine. Nella finalissima, la spunta il Modugno che supera le Bomberine ai calci di rigore.

Gli allenatori Erik Mazzocco ed Alessandro Tumiatti, congratulandosi con tutta la squadra, hanno sottolineato che il bilancio stagionale (primo posto a livello provinciale e regionale, arricchito dal terzo posto a livello nazionale) è ampiamente positivo ed impronosticabile all’inizio della stagione per la società che si era ritrovata a dover ricostruire la squadra, e che con il prezioso lavoro del direttore sportivo Guido Iacono è riuscita ad assemblare un’ottima rosa sia sotto il profilo numerico, sia a livello qualitativo.

Poche ma emozionanti parole da parte del capitano Rossella Casati, soddisfatta per il prestigioso traguardo di squadra e personale, dopo lo sfortunato infortunio dell’anno scorso e da parte di Cucuzza, vero cuore pulsante di Tumbo, e ancora una volta protagonista nelle partite che contano; il bomber Corinne Casati felicissima per i risultati del collettivo e personali (capocannoniere a livello provinciale e regionale e ben 5 reti nella fase nazionale) elogia le compagne di squadra consapevole che riconfermarsi ad alti livelli è sempre difficile. Infine, emozionatissima anche Isabella Rezzi, premiata come miglior portiere dell’intera manifestazione, approdata a Tumbo a stagione iniziata ma integratasi velocemente nel quintetto rodigino divenendone ben presto un baluardo difficilmente superabile.

Tumbo ringrazia per la stagione appena conclusa i numerosi e fedelissimi sostenitori, i partner (Akoè centro formazione e servizi, Trevisan srl e F.lli Malin), ed anche l’Amministrazione comunale di Villadose e l’Assessore Davide Aggio per aver concesso il Palazzetto dello Sport per le partite casalinghe.