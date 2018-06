La boxe sbarca nell’isola

Sarà la prima volta della boxe sull’isola di Albarella, e non poteva che essere la Pugilistica Rodigina a portarla. Nove gli incontri in programma, si sfideranno Veneto contro Emilia Romagna, in scaletta tutte le categoria con ben tre incontri Senior ed altrettanti Elite. Saranno 5 gli atleti della Pugilistica Rodigina a salire sul ring.

Rovigo - La Pugilistica Rodigina e Albarella Srl (Marcegaglia Hotels&Resorts) hanno presentato il maxi evento che si terrà il 30 giugno prossimo nell’isola. Una riunione di pugilato che comprenderà tutte le categorie, ma c’è di più. La storica società di viale Trieste terrà anche delle lezioni su questa magnifica disciplina agli ospiti (16 giugno dalle 10 alle 12, il 23 dalle 16 alle 18 e il 24 giugno dalle 10 alle 12 presso il centro sportivo). Per accedere all’isola è semplice, qualche giorno prima dell’evento dell’evento basta registrarsi (LINK: https://prezi.com/view/N9CmL2WufUQWmbByppnz/ ) l’ingresso è gratuito. Ci sono anche delle offerte speciali per chi volesse soggiornare nella magnifica struttura dell’Isola di Albarella nel periodo dell’evento (e-mail nicoletta.Zanettin@marcegaglia.com).

Struttura, come ha ricordato Fulvio Badetti, direttore commerciale & marketing di Marcegaglia Hotels&Resorts, che è votata allo sport “Abbiamo 25 campi da tennis, una piscina olimpionica dove si allenano anche squadre di pallanuoto, un campo da calcio dove ospitiamo le giovanili dell’Inter e speriamo di avere anche quelli della Juventus nel prossimo futuro. Il nostro gruppo ha puntato molto sul turismo con un certo tipo di servizi, come nelle altre due strutture di Pugnochiuso e Le Tonnare in Sardegna. Crediamo nella crescita dei giovani con la disciplina e lo sport aiuta. Ogni disciplina insegna qualcosa e per la società che rappresento è molto importante”. Sarà la prima volta della boxe sull’isola di Albarella, e non poteva che essere la Pugilistica Rodigina a portarla. Società che si sta impegnando molto nel sociale con iniziative legate al contrasto al bullismo, alla collaborazione con i disabili della Uguali Diversamente, e la sfida vinta con la federazione sul tesseramento anche dei non normodotati.

Il pugilato, come tutti gli sport, toglie i ragazzi dalle strade e dalle possibili devianze, la Pugilistica Rodigina guidata da giovani e preparati istruttori, tiene monitorato costantemente il percorso degli atleti, senza trascurare progetti di inclusione.

Padroni di casa in rigorosa divisa nera, Michele Brusaferro valore aggiunto della società, i tecnici Cristiano Castellacci, Carlo Brancalion ed Enrico Pizzardo, a cui si è aggiunto anche Enrico Schiesaro in qualità di dirigente.

“Ringrazio Albarella e tutto il direttivo - ha esclamato Cristiano Castellacci - ogni cosa che nasce qui dentro prende sempre uno sviluppo interessante. Abbiamo un fine comune che è quello di dare possibilità, questa volta è Marcegaglia Hotels&Resorts che la dà a noi”.

Nove gli incontri in programma, si sfideranno Veneto contro Emilia Romagna, in scaletta tutte le categoria con ben tre incontri Senior ed Elite. Saranno 5 gli atleti della Pugilistica Rodigina a salire sul ring.

1° trofeo isola di Albarella che è diventato realtà grazie a all’impegno di Enrico Schiesaro che ha ascoltato con emozione le parole di Badetti “Secondo me è stato sempre della Pugilistica Rodigina, abbiamo subito trovato l’intesa sull’evento”.

Michele Brusaferro, portando i saluti dell’assessore allo Sport Andrea Bimbatti e del delegato provinciale del Coni, Lucio Taschin, ha sottolineato che “Non finisce qui, il 14 giugno presenteremo un progetto con UnitiinRete, un laboratorio di contatto fisico e relazionale rivolto a bambini dai 10 ai 14 anni. Una iniziativa proposta dalla psicologa Federica Boniolo a cui abbiamo aderito con entusiasmo”. Nell’epoca dei telefonini e dei tablet, le nuove generazioni vivono su un Pianeta diverso, il progetto (denominato Contatto) punta a farli ritornare sulla Terra riscoprendo sensazioni che forse non hanno mai provato.

Giorgio Achilli