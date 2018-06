La Monti smentisce Zambelli e gli augura buona fortuna 

Poco prima delle 12 di sabato 9 giugno un comunicato al vetriolo del patron della FemiCz (LEGGI ARTICOLO) alle 17 e 45 dello stesso giorno la risposta piccata della Monti Junior Rovigo che smentisce ed augura all’azienda del commendator Francesco Zambelli “migliori fortune per le sue prossime iniziative imprenditoriali”.

Di fatto in seno al Cda della Rugby Rovigo Delta è frizione tra il presidente Nicola Azzi, che un accordo lo aveva già trovato, e Zambelli

Rovigo - "La Monti Junior Rugby Rovigo ha appreso dalla stampa locale l'utimatum del presidente della FemiCz Spa, e consigliere della Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli (LEGGI ARTICOLO) le condizioni imprescindibili per continuare a supportare la Rugby Rovigo Delta.

Leggiamo infatti con stupore quanto dichiarato e ci corre l'obbligo di mettere un punto fermo alla insostenibile situazione che ormai si protrae da più di un anno investendo tutti i livelli del rugby rodigino.

Abbiamo intrapreso con l'attuale presidente Rugby Rovigo Delta, architetto Nicola Azzi, una proficua collaborazione che ha portato alla dichiarazione di società virtuosa della Rugby Rovigo Delta, deliberata con encomiabile sollecitudine da parte della Fir lo scorso marzo (LEGGI ARTICOLO).

In tale dichiarazione la Federazione sancisce senza ombra di smentita il ruolo della Monti Junior Rugby Rovigo quale società di filiera e naturale percorso di formazione dei futuri giocatori Rugby Rovigo Delta.

Inoltre, l'attuale clima positivo aveva portato a sviluppare un dialogo che si estendeva anche al percorso intrapreso con il Comune di Rovigo in merito alla convenzione per la gestione degli impianti e che trovava tutti i soggetti coinvolti in maniera propositiva e disponibile.

Il nostro stupore nell’apprendere le parole del Sig. Zambelli è amplificato anche dal fatto che, come consigliere della Rugby Rovigo Delta tutto ciò è sicuramente già di sua conoscenza, dovendosi pertanto considerare davvero fuori luogo il suo ultimo intervento.

Riteniamo quindi che, in merito alla scelta aziendale di lasciare il mondo ovale, non si possa imputare nessuna responsabilità alla Monti RRD dovendosi probabilmente cercare altrove le reali motivazioni.

La Monti Junior Rugby Rovigo, pertanto, non senza rammarico, nell'eventualità di una prematura fine della sponsorizzazione di FemiCz augura alla stessa le migliori fortune per le sue prossime iniziative imprenditoriali".