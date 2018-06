Silvia Marangoni premia i giovani atleti dello Skating Club Rovigo

Grazie a Dote in Movimento nel 2017/18 sono stati messi a disposizione 500 buoni sport (di 150 euro l’uno) che hanno permesso ai bambini di praticare attività sportiva gratuitamente presso una delle 400 società sportive in Veneto che hanno aderito al progetto.

Mauro Bergamasco, Marta Bechis, Lorenzo Bernardi, Silvia Marangoni, Marco Orsi e Michele Antonutti, 6 campioni dello sport italiano, hanno premiato giovedì 14 giugno i bambini che hanno partecipato al progetto Dote in Movimento.

Con la consapevolezza che promuovere lo sport è un impegno sociale, Assosport (Associazione Nazionale tra i Produttori di Articoli Sportivi) ha deciso di avviare nel 2012 Dote in Movimento per sostenere le famiglie con basso reddito e permettere ai bambini tra i 6 e gli 11 anni di praticare una disciplina sportiva. Al suo fianco la Regione del Veneto che ha creduto nell’iniziativa, diventando regione Pilota per il progetto, il Coni e l'Ufficio Scolastico Regionale. In tre edizioni 1500 bambini hanno potuto praticare attività sportiva.

“Lo sport – dichiara Luca Businaro, presidente di Assosport - è fondamentale per la crescita dei bambini: a livello di salute e benessere in primis, ma anche per l'educazione e le relazioni sociali. Investire in questa iniziativa significa investire nelle nuove generazioni, trasmettere valori importanti agli sportivi di domani. Quest'anno abbiamo fatto un passo in più, comunicando alle famiglie l’importanza non solo del movimento fisico, ma anche di una sana alimentazione per garantire ai nostri bambini una crescita corretta”.

“Lo sport – commenta Elena Donazzan, assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione del Veneto - non è solamente benessere fisico: è rapporto con il prossimo, è crescere come squadra e non come persona, è comprendere il valore della vittoria, della sconfitta e del sacrificio. Lo sport è inoltre imparare a conoscere i propri limiti, tentando di superarli con sana ambizione e spirito di competizione. Aspetti pedagogici e psicologici che aiutano a stimolare il raggiungimento degli obiettivi, arrivando fino in fondo e senza abbandonare alla prima difficoltà. Questa è la convinzione che sta alla base di "Dote In Movimento", arrivata quest’anno alla terza edizione e che vede impegnati Assosport, Regione del Veneto e CONI nel supportare le famiglie nell’inserimento dei propri bambini nel mondo dello sport: questo è il senso di questa iniziativa, un investimento concreto e tangibile nelle nuove generazioni e nel futuro del Veneto”.

"Fin dalla prima volta che mi è stato esposto il progetto Dote in Movimento - commenta Gianfranco Bardelle, presidente del Coni Veneto - ho accolto e appoggiato con grande favore la meritoria iniziativa. Aiutare chi fa sport e attraversa un momento di difficoltà, non è solo encomiabile, ma anche socialmente e culturalmente rilevante. L’abbandono precoce dell’attività sportiva è una delle questioni che maggiormente ci preoccupano, e qualsiasi tipo di intervento – soprattutto concreto – è sempre benvenuto da parte mia e del Coni Veneto che rappresento. Essere giunti alla terza edizione, ha una valenza in più: significa che ormai Dote in Movimento è un evento radicato nel territorio, che ribadisce la vicinanza allo sport della Regione Veneto e del mondo imprenditoriale”.

A sostenere il progetto oltre a Regione del Veneto e ConiI: Arena, Boxeur des Rues, Calzaturificio Dal Bello-Marker-Volkl, Calzaturificio Scarpa, Diadora, F.lli Campagnolo-CMP, Lotto, M.G.M.–Fila Skates, Macron, Manifattura Mario Colombo-Colmar, Novation Tech, Podartis, Quibos-My Bike, Tecnica Group, Windtex Vagotex e gli sponsor Alì Supermercati, Banca Generali, Pittarosso e Sgambaro.