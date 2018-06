Due scuole polesane premiate per le storie di alternanza 

Rovigo - Ci sono iltra i cistituti d’istruzione superiore della città metropolitana di Venezia e della provincia di Rovigo che sono stati premiati dalla Camera di commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare per iIl primo classificato tra laè il liceo delle scienze umane dell’istituto Veronese Marconi di Chioggia, che ha ricevuto un riconoscimento in denaro di 1.000 euro per il miglior percorso e racconto di alternanza realizzato in ambito socio-educativo. Il liceo classico dell’istituto veronese Marconi ha vinto il secondo premio del valore di 750 euro con un progetto di ricerca e recupero di materiale fotografico storico sulla città di Chioggia in collaborazione con la Fondazione Clodiense. Il terzo classificato ilTra le categorie degliil primo classificato è lL’Itt San Marco di Venezia ha invece ricevuto il secondo premio del valore di 750 euro per l’attività di grafica e comunicazione svolta nell’ambito del progetto Tutta un’altra Asl della Fondazione di Venezia.“Il Premio storie di alternanza nasce con il duplice obiettivo diattraverso un riconoscimento diretto agli studenti - dichiara Siro Martin, vicepresidente Cciaa Delta Lagunare - Le storie di alternanza fin’ora esaminate tracciano un quadro della situazione abbastanza positivo, ma da affinare e potenziare. È importante che gli studenti in alternanza entrino sempre più in contatto con le imprese e tocchino con mano il mondo del lavoro. Per questo anche per il prossimo anno promuoveremo i bandi per l’erogazione di voucher a favore delle aziende che ospitano i ragazzi in alternanza e progetti in sinergia con il sistema scolastico e le categorie economiche del territorio”.Nel corso dell’anno scolastico appena concluso l’ente camerale ha lavorato in sinergia con le associazioni di categoria per promuovere l’iscrizione delle imprese al Registro nazionale dell’alternanza scuola lavoro, da gennaio a oggi sono circale aziende iscritte. Dal lato studenti, l’ente ha invece ospitatoin alternanza e promosso un ciclo di giornate formative per integrare le loro conoscenze con quelle del mondo imprenditoriale. Circahanno partecipato agli incontri sulle tematiche del mondo del lavoro, tenuti da docenti esterni ed interni al sistema camerale e supportati, da testimonianze attive di imprenditori, associazioni datoriali, liberi professionisti e autorità pubbliche, quali ad esempio il Comando della Guardia di finanza di Venezia.