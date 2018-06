Il no ai 6 progetti medi, ma il sì al parco commerciale del Famila

Due i progetti di manifestazione di interesse seguiti dall’architetto Luigi Domenico Fariello Barbato bocciati dalla giunta (LEGGI ARTICOLO). Un colpo di spugna “a mesi di lavoro sia del settore urbanistica che dei privati che hanno pensato di fare cosa buona e giusta partecipando al piano degli interventi commercio con una propria manifestazione di interesse”. Lavori condivisi con il comune di Rovigo, spiega il professionista, e poi il No, quando una settimana prima si è detto sì al super ampliamento del Famila. Senza contare che anche l’ampliamento della Fattoria, quello che ha scatenato il putiferio della “commissione d’inchiesta” poi non tenutasi, ha tutti i presupposti dagli uffici commercio e urbanistica per avere la strada spianata (LEGGI ARTICOLO). Tra le opere compensative del progetto vicino alla Cisl anche un sovrappasso pedonale su viale Tre Martiri per residenti e soprattutto i calciatori del calcio Rovigo

Rovigo - La motivazione non c’è. L’architetto Luigi Domenico Fariello Barbato accusa la giunta di adottare due pesi e due misure con chi ha presentato i progetti in sede di manifestazione di interesse. “Sì” al mega ampliamento del Famila, quasi 5100 metri quadrati alle porte di Rovigo che sarebbe messo nelle condizioni di avere tutte le carte in regola per diventare parco commerciale, e “no” alle sei proposte di insediamento di nuove realtà commerciali medie, non superiori ai 1500 metri quadrati, “ma non solo commerciali”, nel territorio di Rovigo.

L’architetto Barbato ha curato la progettazione urbanistica e architettonica di due degli insediamenti proposti. Non progetti esclusivamente commerciali tra l’altro.

Quello che più balza agli occhi è il progetto di riordino viario, urbanistico, con proposta di alloggi per anziani, oltre che un edifico commerciale, tra la cittadella socio sanitaria e l’ospedale.

“Questa manifestazione di interesse è stata presentata per il riordino urbano ed ambientale di alcuni terreni nel polo socio sanitario in Rovigo Est - spiega l’architetto Barbato - partendo dall'area che sarà destinata a residenza per anziani, con l'indicazione di habitat per invecchiare dove troveremo un sistema residenziale innovativo che si sta sempre più sviluppando nel Nord Europa e che garantisce in tutto e per tutto un sereno e curato invecchiamento senza isolamento dal resto del mondo, con la garanzia di avere confinante la cittadella sanitaria con la quale ci potrebbe essere un passaggio controllato e dall'altra una struttura ospedaliera di grande importanza. Le residenze sanitarie assistite erano state studiate per essere messe a disposizione di coniugi dotati di una assicurazione denominata Long term care”.

Innegabili i problemi della viabilità in questa zona tra l’ingresso in ospedale, quello del centro sportivo Il Bosco, l’inizio della ciclabile per Sarzano e la rotatoria tra via dei mille e la strada regionale. L’architetto Barbato, aveva studiato appositamente una soluzione migliorativa delle molteplici situazioni con l’ingegnere Fasiol della Ulss 5, con lo stesso assessore ai lavori pubblici Antono Saccardin per la ciclabile e la rotatoria futura, e con il titolare del centro sportivo Il Bosco. “Una strada nuova di collegamento al centro sportivo Il Bosco avrebbe eliminato il vecchio accesso che si interseca con l'ingresso all'area ospedaliera sia per gli utenti che per le ambulanze; poi all'altezza dello slargo dopo la cappella gentilizia si era pensato ad un accesso nuovo per dirottare più del 50% della viabilità alleggerendo l'impatto sulla rotatoria e in prospettiva della rotatoria Buso Sarzano”.

In questa realtà d’area era stato inserito dalla parte opposta alle residenze degli anziani, ma su di un terreno confinante con l'area ospedaliera dei fabbricati commerciali di superficie inferiore ai 1.500 mq, “il demonio per questa giunta” commenta Barbato, con attività collegate alla ristorazione ed alla ricettività “della quale si sente la necessità”. “Le frazioni di Mardimago Sarzano e Buso - aggiunge Barbato - stanno spopolandosi delle piccole attività commerciali quindi un supporto per il comparto non sarebbe negativo”.

Questo progetto a detta di Barbato era già stato studiato dal Comune: “Si è dato un colpo di spugna a mesi di lavoro sia del settore urbanistica che dei privati che hanno pensato di fare cosa buona e giusta partecipando al piano degli interventi commercio con una propria manifestazione di interesse”.

L’altro progetto seguito da Barbato, bocciato dalla giunta, è quello vicino alla Cisl, su via De Polzer. Incontri su incontri spiega Barbato con gli uffici dei lavori pubblici, “lo stesso sindaco coinvolse l’assessore ai Lavori Pubblici” spiega l’architetto progettista, “perché la rotatoria che stavamo per proporre fosse ammissibile anche tramite la verifica tecnica del settore lavori pubblici”, visto che i privati erano disponibili ad accollarsi i costi tra via De Polzer e viale Tre Martiri, “quella rotatoria che è prevista tra le opere collaterale del Passante nord” spiega Barbato. “Senza contare che vista la pericolosità del tratto di viale Tre Martiri, avevamo previsto un sovrappasso pedonale per i giocatori del calcio Rovigo che avrebbero potuto attraversare in sicurezza il trafficato viale”, già un ragazzo è stato investito qualche mese fa.

“Mi domando come cittadino e professionista come sia possibile che dopo vari incontri con l’assessore al commercio Paulon dove si discuteva di alcuni dubbi risolvibili per i due progetti della manistefazione di interesse, presenti anche i proprietari interessati, come mai l’assessore all’urbanistica Moretti non si è mai confrontata, anche per una critica costruttiva, con il sottoscritto rimandando qualsiasi risposta all’architetto Federico Pugina che, con grande impegno, ha relazionato urbanisticamente su ogni Manifestazione di Interesse ma che ha lavorato per nulla in quanto il puparo aveva già deciso che solo uno doveva andare avanti".

“Ma se l'idea era quella di fermare le manifestazioni di interesse perché il Sindaco non ha fermato tutto a giugno 2017 dicendo scusate, ma tutto quello che abbiamo detto per il Piano degli Interventi Commercio e tutto quello che è stato fatto era una cosa mirata per qualcuno?”.

“La documentazione del Comune parla diversamente e qualcuno dovrà rispondere anche ai consiglieri di maggioranza e di minoranza del perché non si rispettano le Leggi Nazionali e Regionali nel Comune di Rovigo anzi si va avanti così nel Comune di Rovigheto della Corte delle Pignatte".