“La qualità per la città è il mio obiettivo, non l’ordinaria amministrazione"

Dopo una lunga e complessa vicenda giudiziaria la Croce Verde di Adria ed Anpas, "di cui ho il privilegio di far parte” spiega Lamberto Cavallari, hanno ottenuto una storica sentenza al Tar del Veneto che rimanda alla Corte di giustizia europea la decisione del Consiglio di Stato italiano di mettere sempre e comunque a gara i servizi di trasporto sanitario. Questa procedura avrebbe di fatto escluso tutto il mondo del volontariato dalla fornitura di servizi che oggi vengono pagati solo ed esclusivamente a compensazione delle spese sostenute, quindi escludendo la parte di guadagno per il fornitore di servizio. Cavallari spiega anche il motivo della sua candidatura



Adria (Ro) - Inizio di settimana entusiasmante per Lamberto Cavallari, impegnato nel turno di ballottaggio da sindaco per il Comune di Adria, che nella giornata di lunedì 18 giugno riceve una delle più belle notizie relative al grande impegno profuso per il mondo del volontariato: la sentenza del Tar del Veneto riconosce le ragioni promosse dalla Croce Verde di Adria contro l’indirizzo del Consiglio di Stato in materia di trasporto sanitario.

La Croce Verde di Adria, insieme ad Anpas, dove Cavallari siede in giunta nazionale, ha ottenuto che la questione dell’impossibilità di ricorrere all’affidamento diretto per il trasporto sanitario venga trattata in Corte di giustizia europea superando la sentenza italiana del Consiglio di Stato.

"La sentenza è di portata nazionale e tiene aperte le porte al prosieguo della prestazione dei servizi sanitari da parte dei dipendenti e volontari delle nostre associazioni” spiega Cavallari.

“E’ un grande risultato che ripaga dell’impegno profuso e messo a disposizione di Croce Verde e di Anpas, la sentenza della Corte di giustizia europea avrà poi risonanza in tutta Italia per tutto il mondo del volontariato che mette a disposizione i propri servizi a rimborso, piuttosto che in vendita, rinunciando quindi al guadagno e investendo tutto in qualità. E’ esattamente con questo impegno che mi sono messo a disposizione per la mia città. Promettere ed impegnarsi in attività fatta di sistemazione marciapiedi, aiuole e sfalci d’erba è ordinaria amministrazione per un comune. Con questo non intendo affermare che non si debba prestare attenzione al decoro, ma non è certo la mia idea di Adria. Adria deve ritornare ad essere quella di un tempo, seconda per numeri, ma non per importanza, al capoluogo della nostra provincia. Insieme agli elettori moderati, spero di intercettare il consenso degli elettori rimasti “orfani” a centrodestra di una rappresentanza, per far capire che con la mia guida Adria potrà fare un salto di qualità reale. Così come per il caso del trasporto sanitario, in cui Adria è stata capofila a livello nazionale, vorrei dare ai cittadini adriesi la possibilità che la nostra città diventi riferimento in contesto regionale e nazionale”.