Aiutare chi è in difficoltà, impegno che va oltre la politica

Rovigo - Tanti rodigini anche sabato 23 giugno, davanti al supermercato Orva, hanno dimostrato la loro sensibilità e disponibilità donando generi alimentari.Ad organizzare la raccolta alimentare è CasaPound Rovigo che spiega come “purtroppo sono tante, troppe le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese e dimenticate dalle istituzioni” afferma Marco Venuto coordinatore provinciale.Il gruppo sta cercando di fare del suo meglio per evadere le richieste e questo sarà ormai un appuntamento fisso, “è nostro dovere sia come militanti di CasaPound ma anche come cittadini di aiutare le persone in difficoltà e questo ci rende orgogliosi”.