[VIDEO] Tutte le strade portano ad Amazon

CASTELGUGLIELMO (ROVIGO) - Potrebbe essere il. Dopo Piacenza, Roma e Vercelli, Amazon sbarca a Nord Est e si localizza lungo la Transpolesana nel comune di Castelguglielmo.rappresentata per l’Italia da Jean-Luc Saporito per realizzare un, nell’area tra la Transpolesana ed il parco fotovoltaico che si estende quasi tutta nel territorio comunale di Castelguglielmo ed in parte anche in quello di San Bellino.avvenuto lunedì 16 luglio 2016 nella sala polivalente delle ex scuole di via Magenta,, che hanno creato curiosità in paese, sono serviti appunto per creare i presupposti per un inizio cantiere già da ottobre di quest’anno.“Finalmente possiamo affermare chee l’ottenimento dei titoli edilizi, con il comune di Castelguglielmo capofila ed in collaborazione con San Bellino, più tutte le varie autorizzazioni del caso, incontriamo oggi due dei tre soggetti interessati alla realizzazione dell’opera che sarà una importante opportunità di crescita per il territorio”.hanno spiegato i propri ruoli. Da una parte c’è, la città stato con uno dei porti più operativi del mondo, polo finanziario dell’intera Asia, dall’altro ilP3 ha acquistato, farà realizzare a Techbau, e rimarrà proprietaria dell’immobile a lungo termine, mentre l’utilizzatore con cui è stato siglato il contratto di “affitto” del polo logistico è ancora riservato.il colosso mondiale della vendita online che distribuisce in tempi rapidissimi avendo in “conto vendita” dagli operatori affiliati enormi quantità di merce, oltre alla propria, di cui cura direttamente l’acquisto dal produttore.ma alla domanda se Amazon sia già tra i clienti di P3 in Europa, dove sono proprietari di oltre 4,1 milioni di metri quadrati di capannoni per la logistica, la risposta è negativa.Per P3 il miglior cliente è Metro il colosso della Gdo dedicata ai professionisti, ed Ikea, mentreEbbene,Se a Vercelli hanno già vissuto un Natale, diversi Black Friday, e si stanno preparando allo speciale estivo di Amazon Prime, a Rovigo si sono già mossi i primi camion di terra all’interno del lotto acquistato dalla P3.Da Saporito e Marchiori nessuna risposta al riguardo, mentre Grassia, nell’affrontare la questione ambientale di eventuali scarichi ha affermato che non vi sarà alcun problema in tal senso, verrà inoltre raddoppiata la capacità di depurazione dell’impianto di San Bellino.Saporito ha chiarito il motivo della localizzazione dell’investimento: la presenza di un terreno di certe dimensioni, pronto urbanisticamente, facilità di collegamento con le maggiori vie di transito, ovvero la Transpolesana e la A13.