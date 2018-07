Al gran finale del festival sui diritti umani Enrico Ruggeri e Brunori sas

Numerosi eventi sul tema dei diritti umani sono pronti a prendere il via giovedì 19 luglio fino a lunedì 22 con la 21esima edizione di Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty che vedrà in concorso otto band e cantautori provenienti da tutta Italia in concorso



ROSOLINA (RO) - Tutto pronto per i quattro giorni di musica, cultura, divertimento e diritti umani con gli emergenti ed i grandi big della musica italiana che saranno presenti alla 21esima edizione di Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty a Rosolina Mare.

Proprio alla vigilia dell’evento è arrivata la notizia che il festival ha vinto la Targa Tenco nella categoria “Album collettivo a progetto”: una importante affermazione che è di buon auspicio per la 21esima edizione (LEGGI ARTICOLO).

Il programma sarà denso di eventi e vedrà fra i protagonisti Brunori sas, vincitore del Premio Amnesty Italia, sezione Big, nella giornata di domenica, mentre nelle altre saliranno sul palco Enrico Ruggeri, Mirkoeilcane, la Med Free Orkestra e gli artisti che si fronteggeranno per aggiudicarsi il Premio Amnesty Italia, sezione Emergenti. Saranno otto le band e i cantautori provenienti da tutta Italia in concorso per il Premio dedicato ai migliori brani legati alla Dichiarazione universale dei diritti umani. Il contest proporrà le semifinali il 20 e 21 luglio e la finale fra i cinque migliori il 22 luglio.

Il 20 luglio si fronteggeranno: StorieStorte da Venezia con “Mare nostro” (folk), Giulia Ventisette da Firenze con “Tutti zitti” (pop d'autore), La Malaleche da Monza/Bergamo con “Siamo migranti” (patchanka), Iza&Sara da Forlì/Faenza con “Favola” (pop). Il 21 luglio toccherà a: Pupi di Surfaro dalla Sicilia con “'Gnanzou” (nu kombat folk), Danilo Ruggero da Pantelleria con “Agghiri ddrà” (folk / canzone d'autore), Mujeres Creando da Napoli con “E je parlo ‘e te” (world music), Eleonora Betti da Arezzo con “Libera” (folk / canzone d'autore).

Sabato 21 luglio si aprirà alle 18.30 con MusicFreedom Dj Set di Andrea Teso e Judgement, per proseguire la sera con la seconda semifinale e con il live di Enrico Ruggeri, artista dalla lunga carriera, spesso costellata da brani sui temi dei diritti umani (da “Nessuno tocchi Caino” alla stessa “Si può dare di più”), special guest Carlo Valente vincitore di Voci per la Libertà 2017.

La giornata di chiusura del 22 inizierà all’alba alle 5 con "...a passi leggeri" una performance di musica e danza contemporanea a cura dei Cantieri culturali creativi. Nel pomeriggio ci sarà un incontro pubblico alle 18.30 con il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury e con il vincitore del Premio Amnesty Italia, sezione Big, Dario Brunori, a seguire aperitivo con La Galassa e Dj Set Borofra.

Brunori Sas in serata salirà sul palco per eseguire la canzone vincitrice del Premio Amnesty Italia Big, la sua “L’uomo nero”, insieme ad altri brani del suo repertorio. Durante la serata verrà anche assegnato, fra i cinque finalisti, il Premio Amnesty Italia, sezione Emergenti, il Premio della Critica e il Premio Giuria Popolare.

Durante tutte le serate del festival, presso i giardini del centro congressi ci saranno laboratori didattici per bambini sui diritti umani a cura di Cooperativa Porto Alegre, Cooperativa Peter Pan, Pop Out e Libreria Ricarello. Dopo il festival, la festa in spiaggia con l’ultimo evento di Arte per la Libertà.