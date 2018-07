Domato l’incendio alle porte del capoluogo, nessun rischio secondo l’Arpav

Erano intervenuti ben tre mezzi dei Vigili del fuoco (LEGGI ARTICOLO), diversi uomini della Polizia municipale e della Questura, nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 luglio l’incendio è stato domato. Aveva preso fuoco una ex stalla adibita a ricovero per legna e trattori. Ingenti i danni

ROVIGO - Otto ore di duro lavoro che ha visto direttamente coinvolti i Vigili del fuoco con diversi mezzi, la Polizia municipale comandata da Giovanni Tesoro presente sul luogo dell’incendio e personale della Questura.





Una nube di fumo nero e denso ha risvegliato nei cittadini il ricordo dell’incendio della Polimero (LEGGI ARTICOLO) nell’estate del 2013.

A prendere fuoco intorno alle 10 di mattina di mercoledì 18 luglio una ex stalla di via Urandi tra il quartiere San Bortolo e Buso, distrutta la struttura per riparare i mezzi agricoli e la legna. L’incendio è stato domato intorno alle 18, ed è stato particolarmente difficoltoso vista la quantità di legna che nel frattempo aveva preso fuoco, senza contare il materiale del tetto della struttura e il trattore adiacente, serbatoio di gasolio compreso. Polizia Locale che ha messo a disposizione, su richiesta dei Vigili del fuoco, anche una ragno gru ed una pala meccanica riducendo così anche eventuali effetti sull’inquinamento. Una volta domato l’incendio l’area è stata recintata.

E’ intervenuto anche l’Arpav del dipartimento di Rovigo, su segnalazione dei Vigili del Fuoco. Il fumo nero è presto chiarito “a causa della combustione dei pneumatici di un trattore presente nel deposito” fa sapere l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto.

La colonna di fumo, visibile anche dai paesi limitrofi, grazie alle favorevoli condizioni atmosferiche si è innalzata verso gli strati più alti dell’atmosfera, disperdendosi velocemente.

Le prime misure fatte dai tecnici Arpav non hanno rilevato particolari criticità ambientali. Sono stati effettuati dei campioni di aria, in particolare presso le abitazioni più vicine all’incendio ed interessate dal fumo, le cui analisi sono tuttora in corso.