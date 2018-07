Dopo aver inserito le proprie squadre in tutti i playoff delle categorie giovanili, per il Baseball Softball Club arrivano altre importanti conferme in chiave azzurra sulla qualità del lavoro svolto sul diamante di via Vittorio Veneto. C'è da scommettere che non saranno le ultime.

ROVIGO - L’estate del Baseball Softball Club Rovigo si colora sempre più d'azzurro. Non si è ancora fermato l'eco dei festeggiamenti per il secondo titolo europeo conquistato da Giacomo Taschin con l'Italia Under 12 in Ungheria, ma al quartier generale di via Vittorio Veneto già si registrano nuove convocazioni di atleti rodigini nelle varie selezioni nazionali.

Chiara Bolognini è stata convocata con la rappresentativa azzurra Under 16 per il Torneo Jourds Cup 2018 in programma a Praga dal 23 al 26 luglio. Il softball rodigino gonfia il petto anche per la chiamata di Giorgia Zenari, inserita dal manager dell'Italia Under 13 Maria Grazia Barberis nel roster che dal 15 al 18 agosto affronterà l'European "Massimo Romeo" Trophy a Collecchio.

Le soddisfazioni non mancano nemmeno in campo maschile. Lorenzo De Marchi e Lorenzo Taschin, tra i giovani più interessanti lanciati dal Baseball Softball Club Rovigo nel campionato di Serie B, sono stati convocati con la Nazionale Under 15 per prendere parte al Torneo del Tridente che si terrà dal 20 al 22 luglio a Nettuno.