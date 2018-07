Pd in ebollizione, qualcuno rischia di scottarsi

ROVIGO -: la capogruppo Nadia Romeo sembra non essere in grado di placare gli animi dei colleghi che si sono infervorati dopo lala decisione dell’Unione comunale del Pd di scendere a patti con il sindaco del capoluogo, tanto da accettare la proposta di nominare persone di loro scelta come amministratori di società o enti a controllo pubblico, vedi il, era abbastanza prevedibile.A Rovigo, si sa, il gruppo di Nadia Romeo, è forte e coeso,, è un dato di fatto che sia, e la nomina di, ha dato ancora una volta fuoco alle polveri.- non ne abbiamo discusso in partito, in coordinamento, ma gli auguriamo buon lavoro non scendendo nel livello delle polemiche di questi giorni che si sono dimostrate becere e strumentali nei fatti”.A ben vedere, come già scritto nell’articolo della nomina,votata in consiglio regionale a fine 2017. La presenza quindi di Munari in Ater su indicazione del gruppo regionale consigliare del Pd è legittimata dalla indicazione dell’unico consigliere regionale polesano, Graziano Azzalin.Non avesse scritto una riga, Malagugini, sarebbe stato forse meglio perché non avrebbe prestato il fianco al consigliere Azzalin accusato, da lei, di mancata condivisione con il partito.che ha inviato una nota polemica dicendo di non voler fare polemica,semplicemente, per onestà intellettualee comunicare con un altrettanto trasparente comunicato,Non ne rimarrà sorpresa, perché, dovendo essere io a sostenerla in Consiglio regionale, alla luce anche dei non certo esaltanti trascorsi, proprio nello scorso mandato nel quale sono sorti numerosi problemi e sono stati persi milioni di euro, come sollevato a suo tempo in apposite interrogazioni. Io non mi nascondo e cosìspiegando perché avrei sostenuto invece l'altra candidatura proposta, quella dell'avvocato Gianfranco Munari”.