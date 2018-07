"Saranno inviati nuovi dati per valutare l’importanza del nostro punto nascite" 

Garantire la specificità del territori veneti garantendo il servizio di punto nascita nei comuni di Adria, Valdagno e Piove di Sacco: questo è ciò che hanno ribadito presidente della Regione Luca Zaia, Franco Vitale, presidente della conferenza dei sindaci dell’Ulss 5 e Omar Barbierato, primo cittadino della città etrusca che hanno inoltrato il ministro alla Salute Giulia Grillo



Roma - Hanno unito le forze sindaci ed amministratori del Veneto per salvaguardare i punti nascita di Adria, Valdagno e Piove di Sacco. Nella mattina infatti hanno incontrato il ministro alla Salute Giulia Grillo (LEGGI ARTICOLO).

Franco Vitale, in qualità di presidente della conferenza dei sindaci dell’Ulss 5 e Omar Barbierato, primo cittadino di Adria hanno espresso “le necessità del Delta sottolineando l’eccellenza del punto nascita di Adria, eccepito sui dati delle nascite non contemplate dal Comitato Nazionale e i problemi legati alle infrastrutture e alle caratteristiche geografiche”. Per l’Alto Polesine ha richiesto la possibilità di riapertura del punto nascite il vicesindaco di Trecenta Matteo Tegazzini.

“Sarà nostro impegno proporre nuovi dati per valutare la necessità e l’importanza del nostro Punto Nascita. - affermano Vitale e Barbierato - Su delega del presidente Zaia, l’assessore Luca Coletto sarà competente nel seguire da vicino questo importante servizio del territorio. Siamo fiduciosi che già da domani nell’occasione dell’incontro a Montecchio Precalcino dove si discuterà del Piano socio sanitario regionale, potremo iniziare insieme il percorso necessario sicuri che il punto nascite rimanga aperto fintanto che le questioni tecnico politiche non saranno chiarite visto l’impegno in prima persona di tutti questi importanti politici".

Anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha incontrato, in mattinata a Roma, il ministro della Salute Giulia Grillo, con la quale ha approfondito il tema del recente parere ministeriale. In precedenza, Zaia aveva inviato al Ministro una dettagliata lettera, nella quale descrive la situazione delle strutture interessate e le rispettive peculiarità territoriali e sottolinea che “appare evidente la necessità di garantire la specificità di questi territori, per i quali risulterebbe penalizzante l’assenza di un servizio essenziale di assistenza come il punto nascita”.

Zaia illustra nella lettera anche le scelte organizzative e programmatorie della Regione, “che hanno consentito di garantire elevati livelli di sicurezza per i punti nascita di classe seconda, alla quale appartengono le strutture in questione”, e illustra punto per punto il modello assistenziale della rete del percorso nascita attiva in Veneto.

“Considerata questa articolazione – conclude la lettera di Zaia alla Grillo – nonché gli standard di sicurezza garantiti anche per i punti nascita con meno di 500 parti, in condizioni orografiche difficili, si chiede che venga mantenuta l’apertura dei punti nascita di Adria, Piove di Sacco e Valdagno, con revisione del parere del Comitato Nazionale Punti Nascita”.

Nel frattempo ad Adria si continua a parlare della chiusura del servizio: “Chiuderà davvero il nostro punto nascite? - si domanda il Comitato in difesa dell’ospedale di Adria - Oppure questo potenziale evento è solo una vetrina, che ha l'unico scopo di celebrare un futuro e, magari, imminente ‘salvatore della patria’? Perché, leggendo la teoria di decreti ministeriali emanati ‘sub imperio Lorenzini’ non siamo riusciti a trovare un indizio di perentorietà che ci potesse mettere in ambasce. Abbiamo, anzi, individuato tutta una serie di eccezioni, riscontrate anche nel ‘Protocollo metodologico per la valutazione delle richieste di mantenere in attività punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti/annui e in condizioni orografiche difficili’, emanato dal Comitato Percorso Nascita nazionale, che permetterebbero il mantenimento in vita del punto nascite del nostro ospedale”.