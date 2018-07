Un coach polesano per le giallonere

Cambierà il 40 per cento della squadra, intanto la Fruvit Rovigo ha presentato il nuovo tecnico. Roberto Bissacco, originario di Taglio di Po, ha esperienze importanti in B2 e B1 nel ferrarese.

I gironi già il 21 luglio, quattro gli allenamenti settimanali previsti, raduno l’ultima settimana di agosto.

Rovigo - E’ la squadra di Rovigo, anche se le origini sono rivierasche. La Fruvit giocherà ancora al Palasport e ci sono tante novità. In primis l’allenatore che è stato presentato a Palazzo Nodari mercoledì 18 luglio. E’ Roberto Bissacco il nome su cui la compagine del presidente Carlo Bonazzi punta. Esperienze sul ferrarese con la Carife Pallavolo Voghiera in B1, e con la Carife Ferrara maschile in B2, ma ha allenato anche in Polesine all’Ellepi San Giusto in Serie D e la Pallavolo Occhiobello.

L’inizio della preparazione è prevista per l’ultima settimana di agosto, un giorno particolare in ricordo di coach Pietro Pantaleoni per 30 anni sulla panchina della società giallonera, la seconda settimana di ottobre la partenza del campionato di B2, i gironi già il 21 luglio, quattro gli allenamenti settimanali previsti.

Una squadra che sarà rinnovata per il 40 per cento, le ambizioni del salto di categoria rimangono intatte, e come sottolineato in fase di presentazione dal vice presidente della Fruvit Rovigo, Paolo Avezzù, al Palasport si giocherà di domenica per favorire l’apporto del pubblico.

In Comune a far egli onori di casa il vicesindaco ed assessore allo Sport Andrea Bimbatti “Il Palasport è stato sistemato quasi definitivamente, ci sarà una ulteriore miglioria sull’illuminazione per la messa a norma, stiamo lavorando per il pubblico e per la società.

La società è solida, e sappiamo quanto sia difficile portare avanti l’attività in campo dilettantistico come nei professionisti”.

Un campionato cominciato alla grande quello scorso, poi la Fruvit ha avuto qualche difficoltà, riprendendosi alla grandi nel finale di stagione. “Un sesto posto che ci ha soddisfatto - ha sottolineato il presidente Carlo Bonazzi - era una stagione particolare dopo la tragica perdita di coach Pantaleoni che per 30 anni ha insegnato cosa significa fare sport e perseguire obiettivi con serietà e metodo. Dobbiamo anche ringraziare il tecnico che l’anno scorso lo ha sostituito, Marco Breviglieri ha accettato con una certa titubanza, ora è a Cerignola e gli facciamo gli auguri”.

“Questo è l’ottavo anno che siamo in B2 - ha ricordato il vicepresidente Paolo Avezzù - il desiderio è che sia sempre più la squadra della città, giocheremo di nuovo alla domenica pomeriggio, stiamo riconfermando gli sponsor e ne stiamo cercando di nuovi, new entry importante per Adriatic Lng che affiancherà la Fruvit Rovigo grazie all’intervento del Comune e della Regione Veneto”.

A portare il saluto della Fipav la presidente provinciale Natascia Vianello che per 15 anni ha vestito la maglia della Fruvit “E’ l’inizio di una nuova vita del gruppo sportivo, ed è importante che prosegua con un tecnico come Roberto, un coach preparato”.

Coach Breviglieri, come ha sottolineato il direttore sportivo Luca Pregnolato, già a febbraio aveva annunciato che a fine stagione avrebbe preso altre strade, da allora si è mosso subito per cercare una figura importante. “A matematica salvezza raggiunta abbiamo vagliato le possibilità di altri coach - spiega Pregnolato - le candidature erano di altissimo livello, avevamo quasi concluso la scelta poi ho saputo che il Bissacco si era liberato dalla Pallavolo Occhiobello ed in un’ora abbiamo concluso. Il suo obiettivo è il nostro. Cerchiamo sempre di raggiungere il massimo risultato possibile. Un polesano doc, questo ha giocato a suo favore, è ambizioso come noi, ci piacerebbe aprire e continuare un percorso per dare una continuità al Gs Fruvit”.

“Sono orgoglioso di essere stato chiamato - ha esclamato un emozionato Roberto Bissacco - La Fruvit ha una mentalità, non tutti i giocatori sono adatti a questo. Devono essere dediti allo studio, al sacrificio agli allenamenti, spero di fare bene e spero di essere invitato dall’assessore Bimbatti quando avremo raggiunto degli obiettivi ambiziosi (chiaro riferimento alla promozione in B1)”.

“Invito i sostenitori a venire al Palasport e gli sponsor a supportare la società, sarò un allenatore pane al pane, vino al vino, onesto come lo sono a casa”. Su fronte del mercato la Fruvit ha messo gli occhi su un libero di spessore, per il nuovo capitano il coach è chiaro “Valuterò nella prima settimana l’integrazione delle nuove per capire le alchimie”.

Giorgio Achilli