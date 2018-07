A 10 anni dal progetto di bonifica del Fluff arrivano i soldi per farla 

Era il 2008 quando alla Golder Associates venne commissionato la stesura di un progetto di bonifica per l’ex discarica di via dei Mille a Mardimago, una volta Sito di interesse nazionale e attuale Sito di interesse regionale (modifica avvenuta a seguito del declassamento deciso dal governo Monti con la legge n.134 del 7 agosto 2012). Nel 2008 avvenne la redazione di un progetto di bonifica, o meglio di messa in sicurezza. Il piano poi subì svariate modifiche in Conferenza dei servizi ma ad oggi risulta ultimato. (LEGGI ARTICOLO). Anche se è arrivata la buona notizia dell’arrivo dei soldi della Regione per la discarica di Fluff, alcuni problemi a Mardimago rimangono sospesi: si tratta dell’ordinanza sulla limitazione del traffico pesante in via Dei Mille per il quale il comitato presieduto da Giuliano Bernardinello non ha alcun aggiornamento “quando invece doveva essere emessa a luglio” .

La terra dei fuochi polesana (LEGGI ARTICOLO),

ROVIGO - La frazione sempre sotto controllo dal comitato Vivi Mardimago che se da un parte esprime soddisfazione per l’arrivo dei soldi per la bonifica della discarica di Fluff dall’altra chiede dell’ordinanza, non ancora attiva, sulla limitazione del traffico pesante.

“Nei giorni scorsi abbiamo appreso che finalmente la Regione Veneto ha stanziato il milione di euro necessario per la bonifica della discarica di fluff. E’ un primo passo nella giusta direzione per risolvere i problemi della frazione e spero non rimanga l’unico” è il pensiero del presidente del comitato “Vivi Mardimago” Giuliano Bernardinello.

“Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per sbloccare l’impasse che sembrava aver bloccato la risoluzione di un problema irrisolto da alcuni decenni. Auspico che ora si possa senza ulteriori ritardi dare avvio alla bonifica dell’area di modo da cancellare quello che è senza dubbio uno scempio a livello ambientale. Invito il Comune di Rovigo a comunicare la data di inizio lavori appena verrà stabilita, sperando non vi siano altri intoppi. Il Comitato continuerà a vigilare sull’andamento dei lavori e si farà sentire con forza qualora necessario”.

Bernardinello però constata che dopo circa un mese dal raggiungimento dell’accordo tra Comune, Provincia di Rovigo e Comune di San Martino di Venezze riguardo il divieto di transito per i mezzi pesanti in direzione est in via Dei Mille (LEGGI ARTICOLO), non è ancora stata emessa l’ordinanza relativa, “che attendavamo per l’inizio di luglio, continua Bernardinello. - Il Comitato desidererebbe capire che ne è stato e quali eventuali problematiche la stanno bloccando. Attendiamo spiegazioni da chiunque ne sappia qualcosa, così come siamo a chiedere se sono giunte agli assessori competenti le segnalazioni, di inizio 2017, relative al non funzionamento della tabella luminosa del passaggio pedonale fronte scuola e all’incuria delle vie attigue alle scuole elementari ed alla palestra”.