Crolla un albero sulla provinciale, due feriti, frontale schivato all’ultimo

GAIBA (ROVIGO) - Vento e pioggia hanno spazzato il Polesine senza particolari gravi danni, ma è solo stata fortuna.Invadendo la corsia oppostache avrebbe potuto avere conseguenze devastanti.Il bilancio dell’incidente è comunque quello di due feriti, trasportati in ospedale a Rovigo per traumi ed accertamenti, in condizioni assolutamente non gravi, e due automobili seriamente danneggiate dall'impatta prima e dalla fuoriuscita stradale poi.Sul posto è prontamente intervenuto il sindaco di Gaiba Roberto Berveglieri e l’assessore Nikj Rosini che si sono sincerati della proprietà della pianta.