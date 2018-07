Gli ultimi finanziamenti e messa a disposizione delle risorse prima delle dimissioni del Cda 

ROVIGO - Si è riunito il 19 luglio, prima delle dimissioni del cda ( LEGGI ARTICOLO ) il tavolo concertativo fondi Alng che ha espresso, all’unanimità, parere favorevole ai progetti deliberati dalper un valore complessivo dieuro,Si tratta nello specifico di due interventi presentati dal Comune di Corbola e di un progetto sperimentaleche prevedeE’ stata, infine, anche approvataNel dettaglio, il primo progetto presentato dal Comune di Corbola prevede la realizzazione die rurale divise in sei aree di intervento localizzate in sommità arginale ed in aree adiacenti.Il costo complessivo dell’intervento è di 162.918,80 euro di cui 106.951,08 finanziati con un bando a regia Gal ed i restanti 55.967,72 euro con le risorse a valere sui Fondi Consvipo/Alng.Il secondo intervento del Comune di Corbola prevede la"#picofthememory" attraverso il recupero dell'area verde che ddotato di attrezzature idonee anche per persone diversamente abili. Il costo complessivo dell’intervento è di 72mila euro di cui 48.300 euro finanziati con un contributo della Fondazione Cariparo ed 7.232,28 euro con le risorse a valere sui Fondi Consvipo/Alng Area Delta del Po Veneto.Il progetto sperimentale conconsentirà di realizzare un test sperimentale di verifica, con l’utilizzo di droni in relazione alle portate d’acqua, alleIn particolare, verranno fornite informazioni per quanto riguarda le attività di sorveglianza per le quali si possono utilizzare sensori video e termici montati su droni e con riconoscimento automatico basato su intelligenza artificiale, condivisibili in tempo reale anche su cellulare. Il costo complessivo dell’intervento è difinanziati interamente con le risorse a valere sui Fondi Consvipo/Alng destinati alla “pesca professionale”.Infine è stato dato il via libera all’Si tratta diL'ex presidente Angelo Zanellato, anche se è consapevole che i fondi deliberati dal Consorzio non sono enormi, ritiene, però, che ”attivino investimenti virtuosi, che alimentano l’economia verde in un territorio che ha bisogno di uno sviluppo che sia compatibile con la bellezza e la fragilità del suo ambiente”.