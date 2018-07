Il maestro gelataio ha spiegato i suoi segreti 

Dalla Toscana al Veneto, 10 anni di gelati per Elio Palmieri, titolare della gelateria Godot di Rovigo, che ha voluto raccontare la sua storia e l’evoluzione della gelateria artigianale in Italia alla conviviale del Rotary di Rovigo

ROVIGO - Nell’anno in cui il Rotary Club vuole essere di ispirazione, e nel decennale della gelateria Godot, l’esempio deve essere stimolo per chi vuole fare impresa nel territorio facendo leva sulla qualità, sul sacrificio e con idee innovative e coinvolgenti, per cui il Club di Rovigo ha dedicato una conviviale estiva all’imprenditore Elio Palmieri che al termine della cena ha svolto una simpatica disamina sul prodotto gelato.

Palmieri, toscano di Grosseto, si è trasferito a Rovigo dieci anni fa, avendovi trovato la compagna della vita. Negli anni '90 si perfeziona a Firenze nel campo della ristorazione bar e inizia frequentare il comitato toscano dei gelatieri, diventa rappresentante territoriale e conosce tutti gli artigiani gelatieri toscani da cui impara a migliorare l’arte di fare il gelato acquisendo segreti e trucchi da tutti.

Gelatiere per tradizione familiare sceglie di aprire il suo nuovo esercizio vicino alla Chiesa delle Fosse, un incrocio di vie più che una piazza, e in un punto di Rovigo fuori dai circuiti abituali del passeggio e dello shopping. In certi casi il passaparola è più efficace della pubblicità e la qualità del prodotto e la cordialità dell’esercente fanno in breve tempo animare l’inconsueta zona della città.

Dopo una carrellata in cui ha raccontato l’evoluzione della gelateria artigianale in Italia, ha spiegato come sia cambiato l’uso dell’uovo che è passato da elemento legante degli ingredienti a elemento di uso nei gusti che lo richiedono. Il gelato artigianale non è sempre sinonimo di qualità in quanto può essere comunque fatto con l’uso di preparati e aggiunto ad una miscela neutra che annega i sapori e non permette di individuarne le caratteristiche. Palmieri ha poi spiegato le differenze realizzative fra la produzione industriale e quella artigianale; ha evidenziato le diverse tipologie di gelati della tradizione italiana suddividendole fra le regioni, a suo dire, più rappresentative: Piemonte, Veneto, Toscana, Sicilia, gelato con più grassi al nord e con più zucchero al sud.

Non ha mancato di far assaggiare alcune sue ricette dove un sapiente dosaggio degli ingredienti di base e degli aromi ha molto gradevolmente sorpreso e incuriosito. Ha fatto notare la differenza fra gelati a vista e gelati nascosti nei contenitori e descritti nelle tabelle, dove i primi devono avere opportuni additivi per mantenersi attraenti. La macchina “trittico” nata dalla genialità di un industriale vicentino insieme ad un padovano e un rodigino ha consentito ad Elio Palmieri di dedicarsi all’estro artistico del gelato potendosi concentrare sulle ricette prodotte in piccole quantità.

Promotore di diverse gelaterie in Italia prima di aprire a Rovigo, e trovandosi alle prese con un esercente tentennante nell’apertura del nuovo locale, ha chiesto “…se aspettasse Godot”; illuminato dall’effetto della battuta ha così chiamato Godot la gelateria di Rovigo.