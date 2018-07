Le due facce di una medaglia: l’area interportuale 

ROVIGO - Il servizio di RovigoOggi.it di giovedì 19 luglio non è passato inosservato (LEGGI ARTICOLO), ma haA pochi passi dall’area gestita dalla società presieduta daci sono due strade che si trovano sulla sinistra, proprio entrando in Interporto dopo i primi binari, ma che nulla hanno a che fare con la stessa.Anzi conche a vario titolo vede occupati un centinaio di persone.di vario genere e tipo. Parlandoci chiaro è più pulito del garage di casa nostra.Il merito sicuramente è della gestione della società e degli operai che ci lavorano. Peccato che a trenta metri di distanza ci sia il delirio, mae quindi la competenza è di Palazzo Nodari. I ben informati raccontano anche di aver visto movimenti strani di notte, forse traffici illeciti di droga, di sicuro“L’area interportuale è ben definita - spiega Primo Vitaliano Bressanin -sono dei privati, non rientra nelle nostre competenze, magari lo fosse”.Una cattiva pubblicità non voluta, è stata evidenziata una situazione che non dovrebbe esserci, è chiaro che è il Comune di Rovigo a dover intervenire, magari ponendo uno sbarramento per l’accesso all’area.“Ho già segnalato al Comune di chiudere la strada, la speranza è che ci siano unità produttive che si vogliano inserire.(acqua, ferrovia e dogana, manca solo un aeroporto per la quarta), e la Regione Veneto ha fatto investimenti importanti per la navigabilità”.“Ho una richiesta di una società che necessita di 200 mila metri quadri, abbiamo chiesto di asfaltare la banchina del porticciolo per un potenziamento dell’attracco, la missione di Interporto è quella di sviluppare”.Area presidiata, telecamere ovunque, Interporto Spa è zona sicura, peccato che quella accanto sia uno sfacelo.