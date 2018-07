In lizza per il premio nazionale del teatro dialettale 

LENDINARA (RO) - E’ tra le sei migliori compagnie nazionali del teatro dialettale tanto da essere tra le finaliste del festival nazionale organizzatoNelogni anni vengono presentati spettacoli tra i più interessanti in campo nazionale e quest’anno oltre alla compagnia di Lendinara si contendono il premio la compagnia “Gruppo Amici dell’Arte di Offida (Ap), “30 Allora” di Casagiove (Ce), “Vulimm’ vudù” di Pozzuoli (Na), “Carma” di Reggio Calabria e “La bottega de le ombre” di Macerata.La compagnia "La Tartaruga" di Lendinara sarà in gara giovedì 26 alle ore 21.30, presso l’anfiteatro al Parco delle querce di Agugliano, con una commedia brillante dal titolo "", rappresentata per la prima volta nel marzo 2017, liberamente tratta da un lavoro del commediografo Faele e adattata in dialetto veneto-polesano da Liviana Furegato che ne cura anche la regia.La compagnia lendinarese nella sua città ha organizzato la rassegna teatrale gratuita per la cittadinanza al giardino Marchiori di Palazzo Pretorio che vedrà il primo spettacolo domenica 22 luglio ( LEGGI ARTICOLO ).