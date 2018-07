Internet veloce, posato il primo cavo

I vantaggi che subentreranno con l'utilizzo della fibra, nell'ambito della comunicazione, saranno tanti: velocità, stabilità, fluidità, e importanti prestazioni. Il lavoro sarà eseguito nel più breve tempo possibile con il minor intralcio alla circolazione stradale

FIESSO UMBERTIANO (RO) - Finalmente anche a Fiesso sono iniziati le operazioni per la posa della fibra ottica, i primi interventi saranno effettuati da Telecom, i lavori sono iniziati giovedì 21 giugno e successivamente entrerà in gioco Open fiber in collaborazione con la Regione del Veneto con la quale il Comune di Fiesso Umbertiano ha firmato un protocollo di intesa ed una convenzione.

Quindi anche in questo delicato ed innovativo campo d'intervento, l’amministrazione comunale di Fiesso Umbertiano continua il suo impegno a favore della comunità, per offrire sempre più servizi innovativi ed essenziali al progresso tecnologico.

I vantaggi che subentreranno con l'utilizzo della fibra, nell'ambito della comunicazione, saranno tanti: velocità, stabilità, fluidità, e importanti prestazioni.

la fibra ottica è un materiale con il quale vengono costruiti i nuovi cavi di trasmissione dei dati che permetterà di navigare in internet in maniera veloce,non perdendo efficacia, in quanto la trasmissione non risentirà della distanza come invece succede con il cavo di rame, per questa ragione otterremo connessione e trasmissione dei dati sempre ad alti livelli.

Queste caratteristiche diventano strategiche per il mondo del lavoro che, accanto alla velocità di trasmissione, potrà inviare e ricevere file di grandi dimensioni, cosa quanto mai necessaria per i collegamenti della produttività lavorativa.

Con l'introduzione della fibra ottica si otterrà poi un'ottima stabilità delle videochiamate (skipe) e della ricezione di filmati in streaming che godranno di una perfetta trasmissione e nessun problema di audio.

La legislazione vigente ha introdotto misure volte ad agevolare il più possibile la posa degli impianti di comunicazione elettronica ed agevolare l’azzeramento del divario digitale.

La Telecom nelle attività di posa della fibra che ha iniziato, s’impegna ad osservare le norme del Codice della Strada, in ordine alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, durante le esecuzioni degli stessi.

Le opere di scavo per la tecnica tradizionale verranno eseguite mediante l’uso di mezzi motorizzati dotati di benna e frese di dimensioni idonee. La larghezza dello scavo sarà di circa 40 cm e l’infrastruttura sarà posata ad una profondità di 1.00 m dal piano viabile.

Tutte le tecnologie di perforazione teleguidata (“No-Dig”) hanno la peculiarità di essere eseguite senza scavare o riducendo gli stessi al minimo; questa caratteristica porta ad operare in condizioni di non visibilità diretta, ma di controllo indiretto preventivo, essenzialmente costituito dalla scrupolosa indagine del sottosuolo prima di iniziare i lavori di perforazione. Inoltre con questa tipologia di intervento si riducono notevolmente i tempi ed i costi di realizzazione dell’infrastruttura, evita di portare disagi alla popolazione ed alla circolazione stradale, questo consiste in un vantaggio enorme per intervenire in quest'ambito che vede interessati tutti gli ambiti pubblici del nostro Comune.

L’intervento permetterà la realizzazione di una nuova infrastruttura telefonica senza ricorrere all’occupazione dell’intera tratta interessata.

Lo scavo sarà eseguito solo dopo il picchettamento di eventuali sottoservizi presenti nell’area di cantiere e le opere di ripristino saranno realizzate a perfetta regola d’arte ed in osservanza delle indicazioni impartite dall’Ente pubblico proprietario della strada e dal nostro Comune.

Gli scavi saranno realizzati principalmente in banchina, dove possibile verranno utilizzate le infrastrutture presenti nel sottosuolo Il rinterro verrà effettuato con materiale idoneo e le pavimentazioni divelte saranno ripristinate secondo la loro originaria conformazione.

Il lavoro sarà eseguito nel più breve tempo possibile con il minor intralcio alla circolazione stradale, e con le vigenti normative sulla segnaletica nel rispetto di tutte le norme antinfortunistiche assicurando la normale circolazione pedonale e veicolare. Saranno prese tutte le precauzioni per la protezione degli altri servizi e sotto servizi. L’intervento sarà in tutto rispondente alle vigenti disposizioni di legge. Saranno usate tutte quelle cautele atte ad evitare, in seguito, cedimenti al piano viabile e pedonale.