La riscossa delle mamme polesane

FRASSINELLE (RO) - E’. Assieme a lei a pari merito è stata eletta Anna Lucia Russo, 33 anni, barista, di Anzola dell’Emilia (Bo).Loro assieme a tante altre donne venete hanno partecipato alla, della nuova edizione del concorso nazionale di bellezza - simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “” per le mamme con più di 56 anni, giunto quest’anno alla sua 26° edizione, manifestazione curata dalla Tema Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso).Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casual ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.Tra le altre mamme premiate risultano, 38 anni, casalinga, di Frassinelle, mamma di Riccardo e Nicolò, di 4 anni e 7 mesi e nella categoria, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni,, 46 anni, maestra di danza, di Rovigo, mamma di Daniel di 17 anni.Le altre fasce:, 40 anni, insegnante di scuola primaria, di Villorba (Tv);, 45 anni, addetta commerciale, di Verona.Per la categoriala vittoria assoluta è andata a, 46 anni, casalinga, di Ferrara, mamma di Vincenzo, Mario, Marika, Ilenia e Lavinia, di 26, 25, 22 e 9 anni;, 51 anni, impiegata, di Quinto Vicentino (VI), mamma di Giorgia di 18 anni;, 54 anni, impiegata, di Sorgà (VR), mamma di Fabiana e Marco, di 31 e 28 anni;, 47 anni, esattrice, di Mestre (VE), mamma di Jessica, Andrea e Melissa;, 52 anni, operaia, di Vicenza, mamma di Marta e Federica, di 27 e 19 anni;, 48 anni, ausiliaria, di Vicenza.Per la categoria, riservata alle mamme con più di 56 anni, la vittoria assoluta è andata a, impiegata, di Marina di Ravenna (Ra)., dipendente statale, di Cesena;, casalinga, di Ravenna.I prossimi appuntamenti in Veneto sono sabato 28 luglio a Castelfranco Veneto (Tv) e domenica 29 luglio a Boccasette.