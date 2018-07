Lusia chiede lo stato di crisi 

Ora anche Lusia ha fatto richiesta alla Regione Veneto per ottenere risarcimenti in favore dei tanti agricoltori colpiti nella notte di lunedì 16 luglio dalla tempesta di vento e grandine



LUSIA (RO) - Non solo per Villanova del Ghebbo, Lendinara, Fratta Polesine, Trecenta e Costa di Rovigo deve essere dichiarato lo stato di crisi (LEGGI ARTICOLO) ma anche per il territorio di Lusia.

A quasi una settimana dalla tempesta di vento e grandine che ha attraversato anche il territorio di Lusia-Cavazzana, il sindaco Luca Prando ha inviato una nota al presidente della Regione Veneto Luca Zaia per evidenziare come, nel territorio, i danni che riguardano edifici e zone verdi saranno sistemati con fondi comunali, mentre ingenti sono i danni all'agricoltura.

Ad essere colpite, evidenzia il sindaco Prando, sono le piccole e medie aziende orticole che hanno perso un raccolto e che, per riprendersi, hanno assolutamente bisogno di essere sostenute, mentre per i frutteti l'annata è persa completamente. I più penalizzati sono i produttori di verdure a cielo aperto perché grandine e vento hanno distrutto il prodotto che era pressoché pronto per essere immesso sul mercato. Per quanto riguarda la frutta, ci sono frutteti che la furia del vento ha trascinato a terra, compreso gli impianti antigrandine e quelli a cielo aperto con le pere a terra abbattute dalla violenta grandinata.

Per questo il sindaco ha sollecitato l'intervento della Regione Veneto a sostegno degli agricoltori colpiti. Prando ha attivato un tavolo con le associazioni di categoria per fare il punto preciso della situazione chiedendo, anche, la presenza di tutta la filiera orticola e di Bancadria a sostegno delle aziende maggiormente in difficoltà.